Julieta Venegas confiesa que su exmarido la dejó por la actriz del videoclip de una canción que él mismo le había dedicado

Ya ha pasado mucho tiempo de aquello y hasta lo cuenta con un poso de ternura, porque no merece la pena gastar las energías necesarias en enfadarse tantos años después. Pero Julieta Venegas ha abierto su corazón en una entrevista reciente y ha contado un episodio de su vida increíblemente sincero sobre una etapa de su vida en la que llegó a estar casada con el chileno Álvaro Henríquez.

La cantante de éxitos como Me voy, Limón y sal o Eres para mí, de 52 años, ha concedido una charla al locutor Yordi Rosado en la que se ha remontado a finales de los años 90 para contar este episodio, ya que fue en 1998 cuando se casó con este integrante de la agrupación Los Tres, no llegando a durar su matrimonio ni siquiera dos años: para el año 2000 ya habían terminado.

"Fue de locos, porque él vivió siempre en Chile y yo siempre en México", ha rememorado Venegas, que habla de ello como de un pálpito más que algo reflexionado. "O sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país: 'Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir'. Y como nadie se mudó nunca, nos separamos", ha contado.

Es entonces cuando la artista ha recordado que Henríquez, en el tiempo en el que estuvieron casados, le escribió y dedicó una canción que a ella le gustó mucho, No me falles. "A mí ahora se me hace muy gracioso: él me escribe una canción superbonita, que se llama No me falles y que es hermosa", ha comenzado narrando Julieta.

Sin embargo, acto seguido, llega ella misma al punto de giro: "Y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz de la que después él se enamoró y me dejó". Venegas se refiere a la actriz Patricia López Menadier sin nombrarla y, aunque admite que aquello fue muy duro en su momento, hoy en día mantiene buena relación con Henríquez.

"Es muy gracioso. Me encantan las vueltas que da la vida. Obviamente, en ese momento fue muy doloroso, pero siento que era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno se decidía por irse al país del otro", ha continuado, así como ha reflexionado finalmente acerca de que, justo tras aquella ruptura, le llegó el éxito internacional.