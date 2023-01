Manuel, en 'First Dates': "No podría estar nunca con una chica con la boca fea"

Silvia fue la primera en llegar a su cita en First Dates este martes y le contó a Carlos Sobera que era bastante risueña y lo que más le gustaba era ir al gimnasio: "Para mí es muy importante porque cuando pasé una mala época empecé a ir y me ayudó a salir de todo lo malo".

Su cita fue Manuel, que comentó con la madrileña la afición que tenían ambos a los tatuajes: "Me ha llamado la atención porque no suelo ver gente parcheada, y ella sí lo es. Eso me gusta".

Silvia, en 'First Dates'. MEDIASET

También hablaron de los tatuajes más curiosos que llevaban en el cuerpo o de la afición de Silvia por el gimnasio: "Voy poco y, cuando lo hago, voy pillado de tiempo por el trabajo", comentó el comensal.

Con los Rascas del amor del programa comenzaron las preguntas más comprometidas: "¿Qué es lo que menos te gusta de una persona? Puede ser muy guapo, pero te tirará para atrás algo", preguntó Manuel.

La madrileña le contestó sin pensárselo mucho: "Que sea facha", mientras que Manuel le explicó que "no me gustaría si tuviera la boca fea, pero lo que más me llama la atención de una chica son sus ojos".

Al final, él sí que quiso tener una segunda cita con la madrileña porque "me lo he pasado muy bien con ella". Silvia, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me parece un chico simpático".