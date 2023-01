'Y ahora Sonsoles' habla con la vecina de la mujer que envenenó a su marido y luego se quitó la vida: "Alguien los vio en el médico"

Y ahora Sonsoles ya informó este lunes, 2 de enero, de la mujer que presuntamente habría envenenado a su marido con productos químicos, y posteriormente se quitaba la vida en Fuenlabrada. Este martes, el programa de Antena 3 ha hablado con una vecina, quien ha dado algún detalle más del matrimonio.

Charo, vecina de Rosi y Clemente, se ha prestado a hablar con Sonsoles Ónega. Lo primero que ha contado es que, a diferencia de lo que se ha informado, no tenía conocimientos de que la mujer tuviese alguna enfermedad mental: "No sabía nada de eso, nunca ha demostrado nada".

"Jamás he visto nada ni he oído nada", ha comentado la vecina. "Por la mañana alguien los vio en el centro médico", ha comentado sobre el día de los hechos. En cuanto a la relación entre ambos, Charo se ha pronunciado: "Si han tenido una discusión, nunca lo he escuchado, y son muchos años".

Pese a lo declarado por la vecina, Carlos Quílez hablaba de los detalles posibles del modus operandi, a la espera de los resultados de la autopsia. "Yo me quiero suicidar y no lo quiero dejar solo", dictaba la nota que habría dejado la mujer.

"Ella se había autolesionado en alguna ocasión, más allá del cuadro de depresión", ha comentado el colaborador. "Si el elemento corrosivo fue después de haberlo narcotizado, sería mejor", ha defendido como ha podido. Por su parte, el programa ha defendido que el concepto de normalidad no existe, puesto que de puertas para fuera del un domicilio no se conoce la realidad.