La UE trata de reactivar la unidad ante el importante repunte de la Covid en China y se inclina por pedir test ya desde el origen

Europa no ha olvidado el coronavirus y el gran repunte de casos en China ha vuelto a encender las alarmas lo suficiente como para que los Estados miembros busquen recuperar la coordinación y la unidad. Los países de apuestan por pedir pruebas negativas a los viajeros que lleguen desde el gigante asiático, e incluso valoran la opción de que esta exigencia sea ya desde la salida, lo que dejaría el primer paso del control en manos de Pekín. Los expertos de los 27, reunidos este miércoles en Bruselas, siguen esa hoja de ruta. Tras varios días con cierta preocupación hay algunos países del bloque que han tomado algunas medidas por su cuenta, entre ellos España.

Estos Estados miembros -unidos a Estados Unidos o a otros países asiáticos- han comenzado a exigir un test negativo de coronavirus o la pauta completa de vacunación para los viajeros, y no se descarta que esas medidas se puedan implantar de manera generalizada en los 27. "La presidencia está buscando un enfoque común de la UE para la posible introducción de requisitos de entrada. Es importante que adoptemos rápidamente las medidas necesarias", explicó el Gobierno sueco, país que ahora ocupa la presidencia rotatoria del Consejo. La Comisión ha puesto sobre la mesa de los expertos un plan que incluye pruebas previas a la salida para viajeros de China, una intensificación del monitoreo de aguas residuales y una mayor vigilancia interna en cada Estado miembro.

Además, entra en juego otro componente: no todas las vacunas chinas están reconocidas por la OMS y la UE lo pretende situar como requisito imprescindible. En ese contexto, solo ocho países del espacio Schengen dan validez a la dosis de Sinovac. Son Austria, Finlandia, Grecia, Islandia, Países Bajos, España, Suecia y Suiza. Para tratar de contener los brotes Bruselas habría ofrecido al gigante asiático la donación de vacunas europeas, de forma completamente gratuita. De momento no hay respuesta del Gobierno de Xi Jinping a este respecto. "La Unión Europea está lista para ofrecer su apoyo, incluida la experiencia en salud pública y las donaciones de vacunas", escribió hace unos días en redes la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, que incidió en que las crisis globales como la de la Covid exigen "solidaridad" entre países.

Pese a las noticias de las últimas semanas, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) considera que el aumento de casos en China no debería afectar de lleno a Europa en tanto en cuanto no se han identificado nuevas variantes y, además, el nivel de inmunización es lo suficientemente elevado. "Las variantes que circulan en China ya circulan en la UE, por lo que no suponen un reto para la respuesta inmunitaria de los ciudadanos de la UE/EEE. Además, los ciudadanos europeos tienen niveles de inmunización y vacunación relativamente altos", explican en un comunicado.

Actualmente en China las principales variantes que circulan son derivadas de ómicron, con BA.5.2 como la más dominante (35%), seguida de BF.7 (24%), BQ.1 (18%), BA.2.75 (5%), XBB (4%) y BA.2 (2%). Además, a partir de casos relacionados con viajes, también se ha detectado que circulan en China las variantes BA.5.6, BA.4.6, BM.4.1.1 y BA.2.3.20. No se ha detectado ninguna variante nueva, aunque se cuenta con el matiz de que el país podría no estar siendo del todo transparente con su seguimiento de los brotes. Pese a esas sospechas, el Gobierno chino apunta hacia lo contrario.