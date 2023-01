Anabel e Isa Pantoja disfrutan más unidas que nunca del año nuevo: "Qué bonito sitio y qué bonita gente"

Anabel Pantoja e Isa Pantoja se han alejado de todos los conflictos que rodean Cantora y Sevilla para disfrutar de las vacaciones juntas en compañía de sus novios. Ambas han estado en Canarias para despedir el año haciendo todo tipo de actividades, a cada cual más sorprendente.

Isa viajó a Canarias para poder visitar a su prima. Y, si bien Anabel y Omar Sánchez, por quien se mudó a las islas, ya no están juntos, lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra muy a gusto en la isla. Aunque su residencia habitual es la capital, donde vive con su nueva pareja Yulen Pereira, le encanta ir de vez en cuando a su piso en Canarias para poder verse con sus amigos y disfrutar del ambiente.

Por eso Isa y su novio Asraf Beno decidieron pasar allí el fin de año. Las dos parejas no han dejado de subir a sus redes sociales todas las actividades que están haciendo. Desde hacer deportes acuáticos a paseos en barco, están aprovechando la buena temperatura y las vacaciones para pasárselo en grande.

Y no solo no han parado, sino que también han disfrutado de la gastronomía de la isla y han hecho turismo por los lugares más emblemáticos. Tras los conflictos que en el pasado ambas primas pudieron tener, ahora son uña y carne y no se esconden lo más mínimo.