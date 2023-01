Tania Deniz, de 'LIDLT' anuncia su relación con Albert Barranco: "Empiezo el 2023 con una persona que me ha devuelto la sonrisa"

Se confirman todos los rumores que aseguraban la relación entre Tania Deniz y Albert Barranco. La que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha publicado en su cuenta de Instagram lo enamorada que está del catalán.

Barranco no es un personaje anónimo para Telecinco. Y es que el joven ya ha aparecido en otros programas de la cadena como Mujeres y hombres y viceversa o la edición de 2020 de Supervivientes.

La canaria se encuentra preparando su nueva etapa en la segunda edición de Pesadilla en el paraíso, no sin antes presumir orgullosa de su novio: "Llegaste en el momento que menos esperaba, no quería estar con nadie hasta que apareciste tú. Empiezo el 2023 con una persona que me ha devuelto la sonrisa, eres mi descubrimiento del 2022".

Estos bonitos sentimientos son más que recíprocos. Por ello, el tatuador no ha tardado en responder a su amada de la misma manera: "Te amo, pero no solo te amo a ti, amo cada momento contigo. Amo cada beso, cada caricia, cada una de tus sonrisas, amo cada uno de los momentos que paso contigo, tu forma de ser y sobre todo amo como me haces sentir".

Aunque por cuestiones de trabajo ambos se verán obligados a distanciarse durante unos días, lo que nadie pone en duda es que este tipo no hará estragos en un amor tan fuerte. Lo que todavía no se sabe es si el catalán será el encargado ser el defensor en plató de su pareja.