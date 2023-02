'En boca de todos' habla con una aspirante al empleo de azafata: "Piden que te desnudes para examinar si tienes marcas o tatuajes"

En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de las indignantes pruebas que las aspirantes a azafatas de vuelo de una compañía aérea han tenido que pasar para poder optar al empleo que la empresa ofrecía. Este martes, En boca de todos ha contactado en directo con Bianca, aspirante al puesto de trabajo.

"Pedían lo típico que se suele pedir para un trabajo de azafata: un mínimo de altura, que cualquier compañía pone, que estuvieras en buena forma física por si hubiera alguna emergencia, limpieza, pulcritud, ser capaz de nadar 'x' metros en 'x' minutos... Era lo típico, parecía una entrevista normal", ha detallado la joven.

"Al principio, llegas y te piden el currículum, que es algo muy habitual en estas entrevistas. El problema es que desde el principio empezaron a hablar muy mal tanto de España como de otras compañías. Empezaron a decir que no buscaban un nivel de inglés extremo porque en España no se iba a conseguir, eso ya me pareció bastante feo. Insultaban a otras aerolíneas diciendo que ellos eran mejores", ha agregado Bianca.

"Creo que lo más fuerte es que, según iban pasando las fases, llega una en la que tienes que ir a una sala solo donde hay una mujer. Básicamente, ella te pide que te quites la ropa, es verdad que lo hace de forma educada, pero igualmente, te están pidiendo que te desnudes, que te quedes en ropa interior con la excusa de saber si tienes marcas o tatuajes. Parece una tontería, pero quedarse en ropa interior por cualquier trabajo no me parece lo mejor", ha apuntado la aspirante.

De la misma manera, Bianca ha señalado: "Algo que también me llamó mucho la atención es que te dicen que abras la boca. A mí me miraron la boca y dijeron: 'Bueno, están rectos, servirán'. ¿Servirán para qué?". Unas declaraciones que han indignado tanto a Diego Losada como al resto de colaboradores presentes en el plató del matinal.

"Por ejemplo, yo tenía un vestido. Me dijeron que me lo tenía que levantar, me lo levanté un poco, por encima de la rodilla y ella me lo levantó hasta las bragas. Básicamente, al final acabé en ropa interior por un trabajo. No eres consciente en ese momento, pero cuando salí me sentí humillada", ha destacado Bianca.

Además, la joven ha explicado que la organización hizo ir a tres chicos que no eran de Madrid y que también se sintieron humillados: "Les hicieron ir para decirles que no les iban a contratar porque no son de Kuwait, pero que les han llamado para decirles qué defectos tienen y por qué no trabajan todavía. Yo no he visto algo así en mi vida y llevo desde los 19 años en aviación".

"A una chica, delante de todo el mundo, le dijeron: '¿Si te pedimos que comas más, comerías más?'. Es verdad que esa chica está muy delgada, pero es que no puede engordar, pero imagínate que tiene un trastorno alimenticio... Literalmente, iban diciendo a las chicas: 'tienes que adelgazar siete kilos en dos meses y entras'", ha explicado.

Igualmente, Bianca ha comentado el caso de una joven que consiguió pasar el proceso de selección, pero "le dio tanto miedo que prefirió irse a otra compañía": "También hay otra chica a la que cogieron y después de hacerle traducir todos los documentos, no solo a inglés, sino a árabe y gastar tiempo y dinero, le dijeron que no porque ellos no contratan personas 'de color'. La chica es negra, y no hay nada malo en decir que una persona es blanca o negra, pero le dijeron eso. Me pareció la guinda del pastel".