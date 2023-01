El Gobierno celebra las cifras "muy positivas" de paro al cierre de 2022 mientras el PP acusa a Sánchez de "maquillar" los datos

"Cifras muy positivas" para unos, "maquillaje" y "negacionismo" para otros. Las reacciones políticas a los datos de paro publicados este martes no se han hecho esperar. Mientras que el Gobierno ha celebrado la caída del desempleo en 268.252 personas a lo largo del último año hasta cerrar el ejercicio con el nivel más bajo de los últimos tres lustros, el PP ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "maquillar" los datos con el aumento de los fijos discontinuos, como consecuencia de la reforma laboral.

El presidente del Gobierno se ha hecho eco vía Twitter de los números publicados por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, que constatan un descenso anual del paro del 8,6% hasta alcanzar un total de 2.837.635 desempleados. "Cerramos 2022 con casi 20,3 millones de afiliados y el paro cae a su cifra más baja desde 2007", ha escrito Sánchez, que ha añadido que "pese a la difícil situación internacional, España avanza y crea empleo más estable y de calidad, más empleo femenino y menos desempleo juvenil".

Cerramos 2022 con casi 20,3 millones de afiliados y el paro cae a su cifra más baja desde 2007.



Pese a la difícil situación internacional, España avanza y crea empleo más estable y de calidad, más empleo femenino y menos desempleo juvenil.



Política útil.#GobernamosContigo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2023

En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado como "muy positivas" las cifras de paro de 2022 y ha subrayado que se han conseguido en un año "muy complicado". "Volvemos a demostrar que se pueden afrontar las crisis económicas protegiendo el empleo, modernizando el mercado laboral y combatiendo la precariedad y la temporalidad", ha defendido.

En particular, Díaz ha afirmado que 2022 "pasará a la historia como el año donde más se ha avanzado en estabilidad laboral", gracias a la entrada en vigor de la reforma laboral. En ese sentido, ha destacado que los menores de 30 años han firmado 1,9 millones de contratos más que en 2019, reduciéndose la temporalidad en 13,5 puntos. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo, la contratación cayó en 2022 un 18,7% en comparación al año anterior a la pandemia, si bien el número de contratos indefinidos, que representan el 38,4% del total, se ha incrementado en casi cinco millones, por lo que se han firmado menos contratos, pero más indefinidos.

"Podemos decir, sin ambages, que en 2022 hemos asistido por vez primera a una creación de empleo que ha seguido los cauces de la calidad", ha dicho el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa de presentación de los datos. También desde los sindicatos han reconocido el "espaldarazo" de los datos a la reforma laboral. "Hay un salto cualitativo muy importante, se multiplican por cinco los contratos indefinidos y es una buena noticia en el cómputo general del año", ha valorado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Los fijos discontinuos, en el punto de mira

No obstante, desde UGT han pedido "no bajar la guardia" y adoptar políticas más eficaces para combatir el paro de larga duración, al tiempo que desde USO han recordado que el aumento de la contratación indefinida ha venido de la mano de un incremento de los fijos discontinuos, que no cuentan como parados durante su periodo de inactividad entre llamamientos, sino como demandantes ocupados. "El fijo discontinuo ha sido la estrella de la semirreforma laboral, una forma de llamar indefinido a alguien que trabaja por semanas sueltas", ha expresado su secretario general, Joaquín Pérez.

El principal partido de la oposición también ha puesto el foco sobre la polémica de los fijos discontinuos para restar mérito a los datos de paro, que considera maquillados. De hecho, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha tildado incluso a Sánchez de "trilero" y ha instado al Gobierno a "reconocer con humildad que se está fracasando" y a adoptar "medidas estructurales".

"Sánchez es un político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de la realidad", ha sentenciado Gamarra, para quien los datos "no son buenos" y requieren mayor "transparencia" porque los fijos discontinuos "desaparecen de las estadísticas" de desempleados. No obstante, ha advertido de que el "maquillaje" de las cifras, el "negacionismo" y la "propaganda" no van a poder "ocultar el reflejo de la calle".

Asimismo, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha añadido que diciembre fue "el peor mes desde 2012" en términos de paro y que la afiliación de autónomos ha mostrado su peor resultado también desde 2012. De este modo, Bravo ha puesto el foco sobre el ligero incremento de 12.640 personas en la afiliación a al Seguridad Social, el menor repunte de los últimos diez años.

También desde la CEOE han advertido de que los datos de diciembre "evidencian la intensificación de la desaceleración" en el empleo que se viene observando desde abril "en un mes tradicionalmente bueno para el empleo". "Aun encontrándose nuestro mercado laboral en volúmenes de afiliación que encabezan las cifras de la serie histórica, nos enfrentamos a importantes incertidumbres que obligan a priorizar el mantenimiento y la creación de empleo, adquiriendo especial incidencia la flexibilidad y la contención de los costes laborales y de producción", ha valorado la patronal.