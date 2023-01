Un camión fuera de control se lleva por delante varios vehículos aparcados en una calle de Argentina

Un camión cisterna arrasó el pasado viernes cuatro coches que se encontraban aparcados en una céntrica calle de San Fernando del Valle, en la provincia de Catamarca (Argentina). Los frenos del vehículo fallaron, lo que provocó que el conductor perdiese el control.

El video que muestra el suceso, y rápidamente se hizo viral en redes sociales, muestra como un ciclista que circulaba de frente hacia el camión pudo esquivarlo y se salvó, tal y como recogen los medios locales.

Dos heridos leves

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas local. El conductor del camión, que pertenece a una empresa de desagote, se quedó sin frenos y se llevó por delante a cuatro vehículos que estaban aparcados en la avenida.

Un ciclista que pasaba por el lugar consiguió ver el camión a tiempo y esquivarlo. En un taller mecánico que se encontraba junto a la carretera había un hombre con su hija, que también vieron el camión y lograron ponerse a salvo.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la policía y bomberos. También fueron necesarias dos ambulancias del SAME para atender a dos personas que sufrieron algunos golpes. Uno de ellos tenía una lesión en un pie, pero no fue necesario el traslado al hospital porque no era grave.