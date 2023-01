Brooklyn Beckham concede su entrevista más sincera y habla de sus inseguridades: "Llegué a pensar que Nicola no quería casarse conmigo"

Brooklyn Beckham llegó a dudar sobre si se casaría o no con su ahora esposa Nicola Peltz Beckham. Así lo ha contado el hijo mayor de David Beckham en una entrevista con la revista Interview.

La pareja formada por el modelo y la actriz contrajo matrimonio en abril del pasado año, no sin que antes los nervios asaltaran a los futuros esposos. "Estaba un poco nervioso. Bueno, en realidad, estaba muy nervioso. Llegué a pensar '¿y si ella no baja?'. No podía bajar la guardia: 'Me caso con mi mejor amiga, ¿y si ella no quiere?'", ha contado el joven fotógrafo. "Pero bajó y tan pronto como apareció, me eché a llorar. Fue un día increíble".

Durante la charla, Brooklyn también habló sobre la buena relación entre su esposa y la cantante Selena Gómez. Ambas parecen haberse convertido en inseparables, según las palabras del británico: "Vino unos días antes de Acción de Gracias. Todos estábamos pasándolo genial mientras Selena grababa algunos vídeos. Después los editó todos juntos y quedó algo muy bonito". El vídeo posteriormente lo subió a su propia cuenta de Instagram.

De lo que también hablo es de lo importante que es para la pareja inmortalizar su día a día. Si bien no le importa mucho lo que el resto pueda pensar de él o su entorno, sí que le gusta compartir sus mejores momentos: "Mi esposa y yo tomamos fotos todo el tiempo. Aunque no me importa mucho si salgo bien o no. A mí lo que me gusta es hacerme fotos a mí, a mi esposa, a mis amigos o a nuestras familias"