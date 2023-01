A pocos días de comernos el roscón de Reyes, son muchos ya los que piensan en la necesidad de ponerse a dieta para perder los kilos que las copiosas comidas y cenas de Navidad nos han hecho coger. Por ello, este martes, El programa de Ana Rosa ha contado en su plató con el nutricionista Luis Alberto Zamora.

El experto ha comenzado explicando cómo comer roscón de manera saludable. Así, ha destacado que se trata de un postre "lleno de calorías, azúcar y grasa": "Es verdad que es de muy buena calidad y que, además, este año va a aumentar su precio. Es decir, todos los ingredientes que componen el roscón han subido su precio".

"La grasa láctea, tanto de la nata que lleva el roscón como la mantequilla es una de las grasas que más caras han sido tradicionalmente y no es tan mala como pensábamos. Siempre ha tenido mala fama este tipo de grasa, pero se ha visto que a nivel cardiovascular, en su justa medida, es perfecto", ha explicado el experto.

Pese a esto, el nutricionista ha apuntado algunos consejos a la hora de comer roscón: "Vamos a buscar uno de calidad. Nos vamos a comer un trocito, tres o cuatro deditos. No se trata de prohibir, sino de comernos nuestro trocito. Importante, también, comprar un tamaño más pequeño porque solemos sobreestimar. Es decir, somos cinco en casa, compramos dos o tres roscones para que no falte", ha bromeado Zamora.

"Además, tiene que ser un roscón de calidad, dentro de las posibilidades económicas de cada uno. Ojo con el relleno porque no es lo mismo 'relleno de nata' que 'sabor nata'. Muchas veces, cuando vemos que los roscones tienen un precio menor o más económico, tenemos que mirar bien la lista de ingredientes", ha agregado el nutricionista.

Respecto a las dietas, el experto ha señalado que debemos olvidarnos de la báscula: "Ni de regalo de Reyes ni en la cocina ni en el baño. No nos pesemos ni pesemos nada. No podemos pretender estar quince días haciendo todos los excesos del mundo y luego pretender pasar al lado contrario haciendo cosas con nuestra dieta que no hacemos ni durante el año".

"En estas fechas se trata de dar protagonismo a alimentos que no lo han tenido. Hay que compensar. Cuando estemos en casa y hagamos verdura, hay muchas maneras de disfrutarlas más allá del hervido. Como truco, siempre en la comida y en la cena tiene que haber verdura, de la forma que queramos. En cuanto a la fruta, mínimo tres veces al día. Esto la primera semana", ha añadido Zamora.

Durante la segunda semana, el experto ha recomendado introducir las legumbres "de dos a tres veces a la semana". También habrá que agregar frutos secos a nuestra dieta: "Lo que hay que hacer es mezclarlos con otros alimentos: con fruta, un yogur...". Finalmente, también debemos volver a incluir el agua como protagonista: "Volveremos a darle el protagonismo en nuestra mesa, pero bebemos cuando tenemos sed. A veces veo que hay gente que va con la botella de dos litros como si fuera La Biblia. Hay días que bebes un litro y medio y otro día bebes tres litros".

"Es importante la calma e ir poco a poco. No pretendamos ahora convertirnos en el más fit del barrio porque no lo hemos hecho el año pasado y este, posiblemente, tampoco. Con lo cual, cada semana un objetivo y vamos recuperando nuestra alimentación", ha recalcado el experto.

Por su parte, Patricia Pardo ha destacado que "lo importante es cuidarse, hacer ejercicio y tener hábitos saludables todo el año para no sentirse culpables el día 6 cuando nos comemos el roscón". Pese a esto, al comenzar el Club Social del matinal, la presentadora se ha dirigido a Miguel Ángel Nicolás: "Te veo más delgado", a lo que el colaborador ha apuntado que no ha comido mucho durante las fiestas: "Pero el roscón sabes que me lo como entero". "Ya tendremos tiempo suficiente para hacer ejercicio a lo largo del año", ha sentenciado Pardo.