Entrevista

Después del éxito de Mil mujeres, su himno contra la violencia machista, la polifacética Belén López le canta a Federico García Lorca en Sillita de Oro, un tema en el que muestra su lado más flamenco con la colaboración de Lucía Fernanda, Lin Cortés y Añil Fernández.

¿El flamenco es su estado natural?Sí. El flamenco es lo que yo he mamado, siento y de donde vengo. En mi familia, cualquier excusa era buena para cantar. En mi casa hemos escuchado siempre flamenco y, evidentemente, eso me sale más fácil. ¡Yo aflamencaba hasta el solfeo! Es un soniquete que no me puedo quitar (ríe).

Pero el duende se tiene o no se tiene.El duende es algo mágico. Abogo siempre por la educación y la formación, porque yo he salido de una escuela maravillosa en la que también han estado gente como Paco León o Paz Vega, pero, evidentemente, el duende, esa cosa mágica, se tiene que nacer con ello.

¿De qué habla Sillita de Oro?Habla del bien y del mal. Es un tema para escuchar en cualquier época del año, en homenaje a Lorca, ya que es una adaptación de versos suyos, de cancioncillas. Como buena sevillana, hemos hecho una adaptación, más flamenca que otras canciones que hemos sacado, y, de paso, enseñando lo que soy, de donde vengo y de donde bebo.

¿Qué es hacerlo bien y hacerlo mal?A ver, la misma cosa, lo que para unos es buena, para otros puede ser mala. Pero, evidentemente, sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Bien es el amor. El miedo no lo es. Si tomas una decisión por amor, es acertado; si la tomas por miedo, no. A eso me refiero.

Sillita de oro es la continuación del proyecto que fue Mil mujeres, todo un canto feminista. ¿Cómo definiría la etapa actual que vive el movimiento?Yo soy feminista y lucho por los derechos de las mujeres. No me gusta excluir, porque parto de la base de que, si no hubiese hombres, no existirían las mujeres, y viceversa, pero, evidentemente, tenemos que reivindicar la figura de la mujer y luchar por ello, porque llevamos años de retraso, está tatuado en la piel y se da por hecho que tiene que ser así. No, no puede ser. Esta canción es un canto feminista, pero no excluye a nadie.

Habla de ser mil mujeres a la vez. ¿Ha identificado a todas las que habitan en usted?Para nada. Somos más de mil y más de quinientas mil. ¡Es tremendo! No las he identificado ni las identificaré nunca, porque van a seguir saliendo muchas más. Y más yo, que me dedico a esta profesión en la que vivo miles de vidas distintas. Yo intento regalarle a mis personajes mis experiencias de vida y que ellos me regalen las suyas.

También de la soledad, de no necesitar deshojar margaritas. ¿Hay que desterrar esa idea de que necesitamos de otro al lado para ser felices?Totalmente. Es que nos da mucho miedo estar solos, y es porque, cuando te miras a ti, te miras como cuando eras pequeño y te viene de repente la melancolía. Y no. Tú ya tienes esa persona grande, que eres tú mismo, que abraza a la pequeña, la acoge y hace que no estemos nunca solos. Voy a elegir estar con otro, sí, pero antes yo ya he sabido estar sola, y eso es importante.

Belén López. CHESCO LÓPEZ

Se la conoce más como actriz que como cantante. ¿Ha tenido que anteponer una faceta por encima de la otra?No quiero pensar que haya sido así. No puedo dejar de hacer música, porque vive dentro de mí, y he tenido siempre mis grupos. Igual que no puedo dejar de interpretar. Me dedico a la interpretación porque tengo una necesidad de expresar y me explota dentro. Unas veces sale en forma de personaje y, otras, en forma de canción. Tengo la suerte de tener a mi pareja, que es músico, así que lo tenemos en casa, nunca desconectamos.

No le haré elegir entre ambas, pero, en su vida personal, lejos de focos o estudios, ¿de qué tira más? ¿Interpreta todo el día? ¿No para de cantar?Interpretando todo el rato no. ¡Imagínate, qué cansina! Sin embargo, todo el rato cantando, sí. Pero es lo que te decía antes, como tengo la necesidad, cuando no hago una cosa, hago la otra. ¡Quitármelo no me lo voy a quitar nunca!

¿Se ve ganando antes un Goya o un Grammy Latino?El misterio de la vida es lo más bonito que hay. Yo nunca pensé que me nominarían a un Goya, y lo hicieron. Y, al contrario que muchas amigas de profesión, tampoco soñé nunca con ganar uno. Nunca he soñado con tener un Grammy, pero, si llegan una nominación o un premio, pues bienvenidos sean. Yo, mientras, haré lo que más me gusta: expresarme a través del arte, de lo que siento, de lo que me emociona y transmitir mis valores.

El arte que, hace años, le salvó la vida.Sí, porque perdí a mis padres muy pequeña, cuando estaba estudiando primero de interpretación. A mí siempre me había dado mucho miedo la actuación, porque en casa, aunque había mucho arte por mis padres, no existían referentes. Ellos fallecieron prontito. Entonces, estar ya haciendo lo que me gustaba en la vida, la interpretación, hizo que yo no me hundiera en la miseria y me fuera detrás de ellos. Me emociono mucho al contarlo.

¿Tuvo miedo a ser artista?Esta es una profesión de valientes. Es así. Yo seré o no seré lo que sea, pero valiente soy un rato. Hay que confiar en el misterio de la vida, que es muy bonito, y en esta profesión lo ves más claro que en ninguna otra, porque no tienes garantizado nada. ¡Es lo que tiene! Da vértigo, pero todo es muy bonito.

Quedó finalista de su edición de MasterChef. ¿Qué balance hace de su paso por el programa y cómo ve la polémica de Patricia Conde?Yo a MasterChef solo le puedo estar agradecida. ¡De repente entró el arte culinario en mi vida, que es otra manera de expresarme! Fue magia. Es el trabajo de investigación más grande que he hecho como actriz, le dediqué muchísimas horas. Así que solo puedo agradecerle al programa, al equipo, desde el primero hasta el último. ¿Qué es duro? Evidentemente. ¿Que hay que dedicarle mucho? Por supuesto. Aquí tienes que decidir si vas a sufrir o vas a disfrutar. Yola verdad es que he disfrutado mucho a Patricia durante todo el programa, pero tengo que reconocer que la final no la vi, por lo que no sé qué pasó. Pero es que no es ni la primera ni la segunda edición, ya no sé por cuántas vamos, y sabemos cómo es y lo que requiere.

Allí coincidió también con Verónica Forqué. Qué importante es visibilizar la salud mental.¡Muchísimo! Demasiado estrés. Igual que cuando te duele la tripa o la garganta vas al médico, cuando no estás pensando bien hay que acudir a un profesional. Yo lo viví en mi familia, sufrimos un suicidio y nos marcó a todos para siempre. Tenemos que darle la importancia que tiene a la salud mental, y más en la era de la comunicación, con todo lo trae consigo. ¡Demasiada información para nuestras cabecitas! Mi primer disco, Desconcierto, iba de eso, de las armas que me enseñaron a torearle a la vida en las circunstancias que tenía, ya que las hice canciones. Las canciones no las hago por hacerlas, en ellas están todos los valores y las experiencias que he acumulado.

Belén López Gloria de Belén López, más conocida como Belén López, es una actriz y cantante sevillana de 52 años conocida por series como 'Pelotas', 'Motivos personales', 'Amar es para siempre' o 'Mar de plástico'. En la música lanzó el espectáculo 'Desconcierto', que fue además el nombre de su primer álbum. Se formó en el prestigioso y ahora desaparecido Centro Andaluz de Teatro.