Un animal exótico, un dispositivo de captura y dudas sobre su procedencia: todo lo que se sabe sobre el misterioso felino blanco de Cádiz

La Guardia Civil continúa buscando un gran felino blanco que ha sido avistado este lunes en las cercanías del municipio gaditano de Los Barrios. El animal fue captado en vídeo por un vecino de la zona y, desde ese momento, se han puesto en marcha todos los dispositivos para encontrarlo.

¿Qué es lo que han visto?

Un vecino de Los Barrios ha grabado un vídeo en el que se puede ver a un felino blanco de grandes dimensiones pasear por una finca en la zona de Benharás del municipio gaditano. Además, la misma persona compartió una foto de unas huellas que podrían pertenecer al animal, aunque todavía está por determinar.

El hombre puso una denuncia el ante el Seprona -Servicio de Protección de la Naturaleza- de la Guardia Civil, por lo que se activaron todos los protocolos necesarios para capturar al animal.

Lo que no pase en Los Barrios



Yo no sé qué tipo de felino será, pero con la huella que tiene como pa pegarte un zarpazo

¿Qué animal es?

Lo único que se sabe es que se trata de un felino blanco de grandes dimensiones. Fuentes del operativo han señalado a Europa Press que, según vecinos de la zona, el animal es "un gato más grande" de lo habitual y ya ha sido visto rondando el entorno "en varias ocasiones".

Por el momento se desconoce la especie que puede ser el animal, aunque ya se está llevando a cabo una investigación para resolver el misterio.

¿Podría ser un animal exótico?

La Guardia Civil no descarta que sea un felino exótico. "No es descabellado porque hay a muchas personas a las que les gusta tener este tipo de animales", reconoce el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel.

En el caso de que fuera un animal exótico, por su aspecto y sus dimensiones, podría ser un tigre albino.

Por su parte, algunos expertos creen que podría tratarse de un gato doméstico de gran tamaño. "Ya ocurrió algo parecido hace unos meses con otro felino negro, que también resultó ser un gato", recuerda Pilar González-Iglesias, directira de Vetersalud Exovet y especialista en animales exóticos.

¿De dónde ha salido?

No se conoce la procedencia del animal. No se descarta ningún escenario y podría haberse escapado de algún zoológico, aunque no se conocen denuncias sobre alguna posible desaparición.

A falta de pruebas concluyentes, la hipótesis que más pesa es se trataría de un animal adquirido a través del mercado negro. "Si nadie lo ha reclamado, probablemente no esté censado y haya venido por algún cauce fraudulento a nuestro municipio", aclara el alcalde de Los Barrios.

En España, la tenencia de animales exóticos está muy controlada. En algunas ocasiones se da el caso de especies que entran de forma ilegal, aunque cada vez es más complicado. "Seprona suele estar muy pendiente", reconoce Pilar González-Iglesias.