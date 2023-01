Rafa desvela en 'Pasapalabra' cómo pasó la noche de finde año: "Se me olvidó tomarme las uvas"

Todo sigue igual en Pasapalabra pese al cambio de año. Un día más, Orestes y Rafa se volvieron a enfrentar en el concurso de Antena 3 en busca del ansiado bote del programa.

Roberto Leal, en la primera entrega de 2023 de Pasapalabra, quiso saber cómo habían pasado la última noche de 2022 ambos concursantes. "Otro año más, ¡eh!", le dijo al sevillano.

Rafa le contestó: "Lo de Orestes es tremendo. Están las Campanadas con Alberto Chicote y Cristina Pedroche, pero al día siguiente ya está él. Son la dupla de Antena 3 que es imbatible".

El presentador le preguntó si se le había alargado mucho la noche del 31, y el concursante sorprendió a todos cuando señaló, en tono de broma, que "estuve estudiando hasta las cuatro".

"Como estoy obsesionado. Las uvas me las tomé a las cinco, se me olvidaron", afirmó mientras Leal no podía evitar reírse y comentar: "¡Qué grande!", antes de preguntarle a Orestes.

El burgalés, por su parte, destacó que "estoy contentísimo de estar un año más con vosotros. Estuve parte de 2021, todo 2022 y empiezo 2023. En año y medio he pasado por tres años".

El conductor del programa le preguntó por su Nochevieja, y Orestes admitió entre risas que "ni me acuerdo de lo que hice, para que te hagas una idea de lo que lo celebré".