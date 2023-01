Aunque no ganase Eurovisión 2022, Chanel consiguió un triunfal tercer puesto que huele a victoria y que llevó a España a su posición más alta en décadas. Sin embargo, no llevarse el micrófono de cristal no ha hecho que la artista hispano-cubana, que interpretó SloMo en el escenario de Turín, hiciera y continúe haciendo historia.

Después de vender más de 180.000 copias, conseguir tres discos de platino y ser la canción del festival de ese año con más visualizaciones, el tema compuesto por Leroy Sánchez, Ibere Fortes, Maggie Szabo, Keith Harris y Arjen Thonen y coreografiado por Kyle Hanagami ha vuelto a lograr otro hito.

SloMo ha quedado primera en el ESC Top 250 de este año, la encuesta anual del portal belga Songfestival.be en la que eurofans de todo el mundo eligen su éxito eurovisivo favorito. De este modo, esta victoria supone un hecho histórico, pues Loreen y su Euphoria ocupaban el primer puesto desde 2012, año en el que la artista sueca ganó el festival.

Además, Chanel se convierte en la primera española en ganar este ranking, en el que, cada año, los usuarios registrados de la web eligen sus 10 canciones favoritas de la historia de Eurovisión.

Esto es muy heavy eh..💖 y gracias a ustedeeeeesssss https://t.co/dio3i96ZUX — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) January 1, 2023

De hecho, Chanel ha ganado por más de 12.000 puntos, dejando a Loreen en una segunda posición, tal y como muestra la lista definitiva. En tercer lugar está Hold Me Closer, de Cornelia Jakobs, representante de Suecia en Eurovisión 2022; y en cuarto, Fuego, de Eleni Foureira, representante de Chipre en 2018.

Zitti e Buoni, de los ganadores de 2021 Maneskin, es la quinta canción favorita; le sigue Go_A, de Shum, artista que representó a Ucrania ese mismo año; y Arcade, de Duncan Laurence, ganador de 2019 por Países Bajos.

Sam Ryder, representante de Reino Unido que quedó segundo en 2022, aquí ha obtenido el 14º puesto. Y también aparecen otros famosos cantantes como Jamala, ganadora de 2016 por Ucrania con 1944 (15º); Alexander Rybak y su Fairytale (16º), que hizo que Noruega ganara Eurovisión 2009; Soldi (17º), de Mahmoood, representante de Italia en 2019; o Waterloo (22º), tema que llevó ABBA por Suecia en 1974.

Otros españoles en el ESC Top 250

Pero Chanel no es la única española que aparece en esta lista de las 250 canciones mejores, pues Beth y Dime ocupa el puesto número 8; Pastora Soler y Quédate conmigo, el 11; y Ruth Lorenzo y Dancing in the Rain, el 33.

También están Vuelve conmigo, de Anabel Conde (40º); La noche es para mí, de Soraya (44º); Eres tú, de Mocedades (59º); Bandido, de Azúcar Moreno (108º); La venda, de Miki Núñez (124º); Say Yay!, de Barei (128º); En un mundo nuevo, de Karina (159º); Amanecer, de Edurne (186º); Bailar pegados, de Sergio Dalma (203º) y Europe’s Living a Celebration, de Rosa López (206º).