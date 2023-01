El Maestro Joao revela la opinión de Alicia, la mujer de Jorge Pérez, tras lo sucedido con Alba Carrillo: "Piensa que ha sido una trampa"

Este lunes, el Maestro Joao ha visitado Sálvame para predecir el año que tendrán sus colaboradores. El programa de Telecinco ha aprovechado para preguntarle sobre Alicia, la mujer de Jorge Pérez, con quien el astrólogo habría hablado tras lo acontecido entre el ex guardia civil y Alba Carrillo.

"Cuando ella se entera de todo dice que todo lo que han dicho es absolutamente mentira", ha relatado. "No soy transmisor de ella ni nada", ha querido remarcar.

"Alicia piensa que ha sido todo una trampa y que se ha intentado reventar su matrimonio", ha continuado narrando el Maestro Joao. "Que por supuesto, nadie lo va a reventar, ellos van a renacer y, por lo tanto, no va a haber separación", ha comentado.

Además, ha aclarado dudas sobre la situación legal: "Sí van a llevar adelante las demandas, y que esto ha sido una estrategia contra su familia para destruirla", ha explicado.

Por su parte, Marta López ha negado cualquier acusación sobre su papel en todo ello, mientras que Lydia Lozano se ha pronunciado sobre la situación de la pareja: "Que no digan que está todo bien, que me he enterado de que cada uno vive en su casa".