Carmen Borrego pone a Alonso Caparrós a presentar 'Sálvame' y este habla de su pasado con Terelu: "Me quedé con el corazón roto"

El primer día de Sálvame de este 2023 ha dado más de una sorpresa. Y es que, con Carmen Borrego de directora, Alonso Caparrós y Terelu Campos han sido los presentadores. Una combinación que el equipo del programa de Telecinco ha tenido en cuenta para hablar de la química entre ambos en el pasado.

Tras un recopilatorio de declaraciones de los presentadores sobre las dos citas que han tenido, el conductor del formato por un día ha sido claro: "Mi mujer me ha dicho que sea un señor y un caballero. Lo que sí es cierto es que eras increíblemente guapa, impresionante". "Tú también eras increíblemente guapo", le ha contestado rápidamente Terelu.

"Eras la hija de la jefa. Ya sabes, el poder...", le ha explicado. Por otro lado, se ha abierto en canal y ha hablado de sentimientos: "Era una de las etapas más importantes de mi vida, y aunque parecía que era meramente una cuestión de apretón de sexo, lo que yo sentía por ti era mucho más bonito e intenso de lo que crees".

"Guardo un recuerdo muy bonito, aunque breve, de lo que pasó", ha transmitido, emocionado. "Siempre nos pasa: echas la vista y recordando aquello, me parece muy bonito, pro breve". "Si hubiese sido por mí, habría un Alejandrito", ha añadido, ante la sorpresa de sus compañeros.

Sonriente, Terelu Campos se ha pronunciado: "De eso he aprendido una cosa: "Hija, ve hacia el final, no seas gilipollas"". "Al final no hubo ocasión ni circunstancias", se ha justificado. "En ese tiempo tú estabas obnubilada con Jorge Juste", le ha recordado. Sin embargo, su compañera ha negado haber tenido nada con él.

"Y yo sufriendo", ha expresado Caparrós. "En esa época tú tenías que tener una ristra de pretendientes...", le ha dicho su compañero. Además, ha justificado no haberlo contado por ser María Teresa su jefa.

"No me quedé con ganas de contarlo, sino que me quedé con el corazón roto", ha declarado. "Me están entrando unos calores...", ha manifestado Terelu Campos. Sin embargo, ambos han sido claros en que actualmente no pasaría nada entre ambos.