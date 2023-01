La RAE corrige un rótulo de 'El cazador' por usar el lenguaje inclusivo: "Es innecesario"

Si bien el lenguaje inclusivo está más presente en la vida cotidiana de los, las y les españoles, la RAE aún se muestra reacia a darlo por válido. Prueba de ello ha sido el comentario que se hizo desde la cuenta oficial de Twitter de la institución tras uno de los enunciados de El Cazador.

El pasado 30 de diciembre, en TVE se emitió el programa 628, se hizo una pregunta donde se buscaba poner a prueba el nivel de inglés de uno de los concursantes. El enunciado de la prueba era el siguiente: "Chico español conoce chique inglés y quiere pedirle una cita. Así que le dice: "I want (...) with you".

Nadie en el programa se sorprendió cuando su presentador realizó la pregunta, pues estaba completamente normalizado. Sin embargo, uno de los espectadores preguntó a través de Twitter a la RAE si era o no correcto su uso.

La pregunta de 'El Cazador' que ha causado un debate sobre el lenguaje inclusivo. TVE

Para excusar su alteración ante el uso del lenguaje neutro alegó que estaba preocupado por "el público menor de edad, que por ejemplo prepara selectividad, puede ser confundido". Ante el mensaje, la Real Academia Española se ha pronunciado: "El uso de la letra «e» como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos".