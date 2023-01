Señor presidente, ¿cómo va el complot contra la democracia?

Se cumplen casi tres semanas desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos desvelara a todos los españoles que la derecha y la ultraderecha estaban ejecutando un complot para intentar amordazar al Parlamento de España. Aunque sólo sea para tranquilizar a nuestros vecinos europeos (el anuncio de la conspiración lo hizo en Bruselas), convendría que el inquilino de la Moncloa nos dijese cómo va el complot, si se ha podido frenar el Golpe de Estado que anunciase también el portavoz socialista Felipe Sicilia o si, por el contrario, ha triunfado esta sedición exprés sin que nadie se haya dignado a informar a la opinión pública. Ya sé que tres semanas en política es un mundo, pero qué menos que alguna explicación de cómo ha acabado el golpe, si bien, mal o regular.

En fin, valga la humorada para advertir una vez más que el tremendismo y el uso de las palabras más gruesas del diccionario puede servir para enardecer a los tuyos y para desviar la atención y que no se hable de lo que no quieres que se hable, en este caso del pacto de Pedro Sánchez con Esquerra. Pero que el problema de este lenguaje tan hiperbólico y agresivo (en el que también participa gran parte de la derecha, no vayamos a confundirnos) es que tiene sus efectos secundarios en la convivencia de los españoles, ya muy cansados del ambiente guerracivilista y sectario del escenario político español, sobre todo de la M-30 hacia dentro.

Vivimos ya con demasiados temores como para que nos sigan agriando con este estado de crispación permanente. Nos merecemos un tiempo muerto de tanta histeria, tanto sectarismo de salón y tanta indignación fingida. Y no sólo por Navidad. Así que feliz 2023 y como regalo de reyes de nuestros representantes públicos, un poquito de sosiego, por favor.