Cristina Pedroche habla de cómo influyó su embarazo en el vestido de Las Campanadas y desmiente que quisiera dar allí la exclusiva

Un año más, Cristina Pedroche mostró un vestido con mensaje, pero también con polémicas, para presentar Las Campanadas de Antena 3. Este lunes, la presentadora ha dado detalles en Zapeando tanto del proceso del traje como de su embarazo.

La caída de la capa, la cual estaba dedicada a las víctimas de la guerra en Ucrania, era más especial este año debido a su estado. Y por ello le ha preguntado la colaboradora María Gómez. Pedroche ha dado entonces algunos detalles: "La emoción es la misma que otros años, la cosa es que me estoy adaptando a mi nuevo cuerpo y a los cambios que me van a venir".

"Por eso me miré, porque no sabía si estaba bien colocada la paloma, si la braga se me estaba bajando...", se ha justificado la vallecana. "Ahora mismo tengo aquí cosas que están pasando y que no controlo", ha explicado, señalándose la barriga.

Por esta misma línea, la colaboradora del programa de La Sexta ha explicado que tuvo especialmente cuidado al salir al balcón con la capa. "Nunca ensayo con el vestido puesto, y le pedí ayuda a Alberto. En otras ocasiones me daría igual, pero ahora estoy teniendo bastante precaución, porque no me quiero caer", ha explicado a causa del embarazo.

Además, la madrileña ha desmentido que quisiera hablar de su estado en Las Campanadas: "Yo no quería anunciar nada. Mi vida privada es mi vida privada. Yo nunca utilizaría una exclusiva ni un programa de televisión para contar nada. Esta es la opción única, solo hay un vestido"

"Es verdad que en las fotos salgo con la braguita un poco más arriba, porque yo no quería decir nada y comentaba que estaba un poco hinchada", ha explicado. A ella, se ha unido Josie, quien ha corroborado sus palabras: "Creo que ha habido confusión, porque yo sí que dije que había modificación del talle".