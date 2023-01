Kelsey, viuda de Tom Parker, reflexiona sobre cómo va a afrontar el 2023: "El año estará lleno de positividad aunque vivamos con dolor"

Kelsey Parker, la viuda del cantante Tom Parker, ha comenzado el año con una emotiva reflexión. La ha dado a conocer a través de su Instagram y en ella explica cómo tiene pensado afrontar el 2023 tras la pérdida de su marido el pasado mes de marzo.

"Hola 2023. Me pregunto qué tendrás reservado para nosotros. Para ser honesta, no estoy muy segura de cómo me siento acerca del nuevo año", comienza en el escrito.

Parker asegura que quiere "tener esperanza y mirar hacia delante" pero tampoco se autoengaña y sabe que es "difícil avanzar sin mirar atrás". "Sé que lo que sea que traiga, con Rae y Bo a mi lado, el año estará lleno de sonrisas, diversión y positividad", alega con cierto optimismo.

"Seguiremos como estábamos en el 2022, viviendo con nuestro dolor y creciendo alrededor de él", alega, ya que la pérdida de su marido y padre de sus dos hijos es un dolor que siempre persistirá en sus días.

Por último, se dirige a sus seguidores y les comenta que "compartirá todo" con ellos, deseándoles "amor y felicidad" para el nuevo año. Estos han reaccionado de inmediato a la publicación y le han dejado a Kelsey mensajes de apoyo y cariño, haciéndola saber que estarán para ella en lo que necesite.