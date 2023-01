'En boca de todos' revela que España cuenta con más de 1.000 niñas que responden a Arya o Leia, 624 Shakira y 189 Daenerys

Elegir el nombre de los recién nacidos es uno de los momentos más especiales para aquellos que van a ser padres. Así, aunque existen ciertos límites en cuanto a la elección de los nombres, en los últimos años se ha popularizado el uso de algunos no tan comunes.

Atrás ha quedado que la popularidad se encuentre en llamarse Antonio o Laura y, ahora, cada vez son más los padres que se decantan por personajes famosos. Así, en España hay 624 Shakira, 20 Beyoncé y 855 Lionel, como Messi.

De la misma manera, los héroes de ficción también terminarán por colarse en el santoral para que las 1.062 Leia de nuestro país puedan celebrar su día. Además, en nuestro país también contamos con más de 1.000 Arya y 189 madres de dragones que responden al nombre de Daenerys, nombres de dos de los personajes más seguidos de la serie Juego de Tronos.

Este lunes, En boca de todos ha hablado en directo con David Rodríguez, padre de una de las Daenerys, quien ha destacado: "Nosotros éramos muy fans de la serie en 2013 y cuando escuchamos el nombre por primera vez dijimos 'qué bonito'. En 2015, cuando mi mujer se quedó embarazada y le dijeron que era una niña, automáticamente, no hubo proceso de selección ni nada. La llamamos Daenerys".

"Yo me llamo David y en mi trabajo, cuando me llaman, nos giramos cuatro. Mi mujer es Sonia, que también es un nombre más común. Sin embargo, mi hijo se llama Ayasén, que es un nombre de origen canario, y para mi hija elegimos Daenerys. El proceso de selección no creo que sea diferente al de una familia que decide ponerle Laura o Carlos a sus hijos", ha agregado el padre de la niña.

Tras acabar la conexión con David Rodríguez, el matinal ha recordado el caso de una jueza que impidió a unos padres llamar Hazia a su hija por considerarlo peyorativo. Ante esto, el periodista Alberto Guzmán ha destacado que este nombre, en euskera, significa 'semilla', pero en ciertas áreas o según su uso, puede significar 'semen'. Por ello, la justicia decidió que podía ser un nombre ofensivo y dio a los padres un tiempo para cambiarlo, por lo que los progenitores optaron por Zia.

Además, el periodista ha señalado que existe una ley de 1957 en el Registro Civil que impone una serie de restricciones a la libertad de elección de los nombres de los hijos: "Tú no puedes ponerle a tu hijo o hija el nombre de un dictador o de personas que se han dedicado a hacer el mal durante años. Por ejemplo, no le puedes llamar Hitler, Judas ni Bin Laden".

"También existe una excepción, que a mí me hace mucha gracia, y es que no se le puede poner a los hijos nombres de frutas o de vegetales. O sea, tú no te puedes llamar Aguacate García, Limón Pérez... Algo que sí ocurre en Estados Unidos porque la hija de Gwyneth Paltrow se llama Apple (manzana), pero aquí es recomendable no utilizarlo", ha explicado Guzmán.

"Otra excepción es que no se pueden usar nombres de famosos completos. Tú no te puedes llamar Rafael Nadal, Justin Bieber o Lady Gaga y tampoco te puedes llamar como marcas comerciales, es decir, no puedes poner a tu hijo Colgate o Choco Krispies, eso está prohibido. Por último, se recomienda no llamar a las personas por apellidos. Es decir, no utilizar, como en mi caso, Guzmán como apellido, sino como nombre", ha añadido el periodista.