Así es Jorge Alcolea, el desconocido nuevo novio (pero importante galerista) de Ana Terradillos

"Es galerista de arte y una persona a la que le encanta el mundo del periodismo. Está muy orgulloso de lo que hago, y yo de lo que él hace. Me ayuda mucho y estoy muy contenta con él", decía a Diez minutos hace apenas un par de semanas, haciendo un balance del recién acabado 2022 y feliz y optimista hacia el 2023, Ana Terradillos.

La donostiarra, que este año, en el mes de octubre, soplará 50 velas, hablaba así sobre el hombre que se ha convertido en un pilar básico en su día a día y, en general, en su vida, y que no solo no se separa de su lado sino que ya viven juntos en Madrid, Jorge Alcolea.

Sin embargo, el carácter discreto y algo hermético de la presentadora para con su vida privada ha hecho que apenas se hable de una pareja que va consolidándose de a pocos. Y eso que no solo cuidan juntos de Trufa, la perra de la periodista a la que "tratan como a una niña", según ella misma confesaba, sino que ambos se interesan muchísimo por el trabajo de su pareja y siempre que pueden viajan para estar juntos, ya que por trabajo Alcolea debe pasar mucho tiempo en Barcelona, su ciudad natal, y a donde se desplaza la vasca siempre que puede.

Porque si Terradillos se encuentra en un momento tan óptimo en su carrera es en gran medida por el apoyo incombustible de este importante galerista, quien puede resultar desconocido porque casi nunca ha aparecido de forma clara y directa en la cuenta de Instagram de la periodista, quien cuenta con cerca de 18.000 seguidores que suelen ver a través de sus publicaciones los entresijos y los sets de Mediaset y algunos de sus viajes, o, si lo ha hecho, ha sido en alguna story y de forma testimonial porque estuviese Terradillos en alguna de sus galerías o en una celebración con más personas.

Pero todo aquel que esté mínimamente dentro del mundo del arte en España o que se haya interesado en losúltimos tiempos por el sector a buen seguro que conoce o reconoce el nombre de Alcolea, quien es el director de dos famosas galerías de arte, una en la ciudad condal -la original- y otra en la capital, que llevan su nombre y que están centradas principalmente en la pintura contemporánea. Además de coordinar ambos negocios, combina dicha labor "con la conservación de antigüedades y Arte Moderno, más comprometido con la tradición familiar".

Así lo explican en la página web de sus negocios, donde hacen hincapié en que la galería Jorge Alcolea tiene "una consolidada trayectoria artística que se extiende desde 1989 hasta el presente" y en que ha estado "siempre al servicio de la mejor pintura" ya fuera esta moderna o de la etapa contemporánea.

De hecho, detallan: "En su primera etapa, se dedicó a exponer y apoyar el trabajo de jóvenes artistas, muchos de los cuales son hoy reconocidos a nivel nacional e internacional, y con el paso de los años ha sabido conservar este espíritu, compaginando una cartera propia de artistas bien afianzados con una especial atención a las jóvenes promesas de la pintura española".

Como contexto explican que "el apellido Alcolea está ligado al arte desde 1973" y es el momento en el que nombra a los padres de Jorge, Alfonso Alcolea y Teresa Albero, que enotnces "inauguraron la Sala Nonell de Barcelona", situado en la actualidad en el Carrer de Johann Sebastian Bach y que recibe su nombre de Isidre Nonell, célebre pintor modernista con cuyas obras dio inicio la andadura de la galería.

A sus 55 años, Jorge Alcolea se ha visto, pues, rodeado desde que era muy pequeño de grandes nombres y grandes obras del arte, en especial del modernismo español, pues sus padres han expuesto los trabajos de "Marià Fortuny, André Masson, Grau Sala, Picasso, Juan Gris, Santiago Rusiñol, Joaquin Mir o Ramón Casas" en sus diferentes galerías, ya que antes también tuvo sede en nueva York o Buenos aires, entre otras.

Aunque llevan tiempo juntos, Jorge y Ana no se han casado, si bien la periodista le ha definido como "casi mi marido". De hecho, comparten "un hábito" que según la donostiarra le relaja bastante: escuchando la radio a través de un transistor. Su vida en común en Madrid, donde residen, o en Barcelona cuando han de ir por motivos de trabajo del galerista, no hacen sino incrementar su complicidad, de ahí que, como señalan desde Semana, "no dejen de hacer planes juntos".

Es normal, y más viendo que Jorge Alcoleaha sido muy bien recibido en la familia de la periodista, que suenen para ellos campanas de boda, pero lo cierto es que a día de hoy se conforman con esa forma de seguir juntos que tienen, apoyándose y admirándose por sus respectivas profesiones.