Si puede esperar un par de días para llenar el carro de la compra, su bolsillo lo agradecerá. Supermercados y fruterías han abierto las puertas este lunes, primer día laboral del año 2023, sin poder aplicar de manera general la bajada del IVA a los productos básicos. Los comerciantes esgrimen que los productos a la venta fueron adquiridos al precio del año pasado y hasta que no repongan al nuevo precio no podrán repercutir la bajada del 4% al 0% del IVA.

Un paseo por varias panaderías, fruterías, mercados y supermercados en Madrid ha permitido a 20minutos comprobar que solamente algunos productos frescos del día, concretamente huevos y pan, son este lunes un poco más baratos. Por el contrario, la leche, el café, el aceite, la fruta y la verdura siguen al mismo precio que el año pasado.

"Los huevos me los han traído esta misma mañana y por eso están entre 18 y 20 céntimos más barata la docena, según la calidad que se elija", explica Juan, comerciante de una pollería del Mercado Santa María, ubicado en el distrito de Arganzuela. Unos pasillos más allá, un puesto de fruta y verduras mantiene los precios de 2022. "Este lunes no abre Mercamadrid. No hemos podido reponer género con la bajada. Estamos esperando a hacerlo mañana, que es el primer día de compras del año. Espero que podamos ir bajando un poquito los precios por el tema del IVA. Algo se notará. Las judías verdes bajarán 20 ó 30 céntimos", defiende el frutero, Julio.

"Como no abre Mercamadrid no hemos podido reponer género a precio más barato"

Clientes del mercado explican que no han encontrado productos básicos como la leche rebajados en el supermercado que alberga el mercado. "La leche que toma mi marido sigue a 1,79. Es una barbaridad. Es la única que puede tomar y aunque cueste dos euros la tengo que comprar, pero es que hace unos meses me costaba 0.90 céntimos el cartón", explican.

El Gobierno ha suprimido durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad y ha rebajado del 10% al 5% otros como la pasta, para abaratar su coste a los consumidores españoles.

La supresión del IVA a los alimentos básicos conlleva un ahorro de 3,85 euros por cada 100 euros de compra de estos productos, según los cálculos realizados por los Técnicos de Hacienda (Gestha) que consideran esta medida "ineficaz" para abordar las causas del alza de esos precios.

"La leche que toma mi marido sigue a 1,79. Es una barbaridad. Es la única que puede tomar y aunque cueste dos euros la tengo que comprar, pero hace unos meses me costaba 0.90 céntimos el cartón"

En una panadería, los precios de las barras más vendidas han visto reducido varios céntimos su precio, aunque todavía no les ha dado tiempo a cambiar las etiquetas. Así, la barra rústica sigue marcando un euro, aunque se cobra a 96 céntimos, y la gallega ha bajado cinco céntimos, explica su dependienta.

Meses de precios al alza

En el último año, alguno de estos alimentos han experimentado un alza considerable. Según los últimos datos publicados por el INE, la leche ha subido un 30,9%, los huevos un 27,1%, los cereales un 22,9%, las patatas un 21,5%, el pan un 14,9% o las legumbres y hortalizas un 14,6%.

La inflación de los productos de alimentación alcanzó este año su máximo en octubre, donde se disparó su tasa hasta el 15,4%, su nivel más elevado de la serie histórica (desde enero de 1994). En la actualidad es del 15,3%.