Los valores que TVE ha demostrado en el cambio de año

La Navidad sería menos Navidad sin Televisión Española. La cadena pública es la compañía que más y mejores programas elabora en estas fechas de reunión, encuentro y cambio. Así acompaña al espectador, hace balance y coge impulso. No hay otra pantalla que retrate tanta diversidad de corrientes sociales, musicales y culturales. Es su servicio público, motivar la curiosidad. Mejor si es desde la complicidad. Y, en este sentido, entre todos los especiales navideños, han destacado cuatro enfoques que definen la televisión que trasciende. Porque, en tiempos de moldes, algoritmos e inercias: en la autoría está el porvenir de RTVE.

Y Cachitos de hierro y cromo lo ha vuelto a hacer. Su éxito está en que aprende de esa televisión antigua que era pura vanguardia porque se cimentaba en una dirección artística sin fecha de caducidad. Progresan las miradas con las que vemos, evolucionan las sensibilidades, pero la experiencia del visionado de la televisión más creativa sigue estimulando. No obstante, la inteligencia de Cachitos está en que, aprendiendo de lo más travieso del archivo de TVE, entendió desde sus orígenes que no podía quedarse en un zapping de momentos gloriosos y debía contextualizarlos con el superpoder de la mordacidad. No sólo con los famosos rótulos, también con los programas especiales que graban a los artistas de hoy e incluso versionan desde el presente clásicos que definieron España. Este año con un homenaje a la fructífera década de los ochenta con Gurruchaga, Toreros Muertos, Cristina Rosenvinge y un infiltrado Jordi Évole. Con la infalible inteligencia de la ironía, Cachitos ha creado una comunidad de fieles que va más allá de las audiencias tradicionales. No fallan, quieren seguir aprendiendo de la música y la tele que nos trajo hasta aquí. No sabemos si nos hará mejores, pero sí más imaginativamente perspicaces. Y eso ya es un gran paso.

Otro clásico moderno de Televisión Española que brilla porque se sustenta en ese valor del inconformismo de la autoría es el resumen del año del Telediario. Los servicios informativos se podían haber quedado en el habitual corta-pega de lo más destacado de los últimos doce meses. Y nadie hubiera prestado demasiada atención. Hubiera sonado de fondo. Sin embargo, con esta acción, se ha creado una cita de interés divulgativo al unir cultura e información, dos palabras que deberían ir siempre unidas como detector de armas de distracción masiva. Un reputado actor da vida al año que se va desde un lugar que es patrimonio de todos. Este año, Luis Tosar desde el Museo Reina Sofía. El 2022 del guerra de Rusia a Ucrania explicada frente al Guernica de Picasso. ¿La vida sigue igual? Lo que es evidente es que no queremos enfrentarnos al drama de la misma forma. Y este teatral resumen del año realiza un casamiento entre los pilares de una ficción y de un reportaje clásico: documentación contrastada, pisar la calle, opinión con espíritu crítico, algún que otro giro de guion, datos, honestidad y emoción. Una receta que recuerda que contadores de noticias hay muchos, narradores con la visión para transmitir saliéndose del guion preestablecido, pronosticable y prejuicioso no tantos... Esa es la TVE que cala: la que crea más que replica.

En este sentido, siempre que se habla de autoría se recalca la figura del periodista o del comunicador. Pero la autoría es tan diversa como la sociedad. Y también está detrás de las cámaras, claro. La emisión de las campanadas de este año volvió a tirar del reclamo de Ana García Obregón, como referente reconocible con el que hemos crecido todos, junto al humor de Los Morancos. se intentaba el equilibrio entre intensidad y jocosidad para hacer unas doce uvas menos protocolarias y más imprevisiblemente cercanas. Como bordaron Martes y Trece en los noventa. Pero, claro, ya no estamos en los noventa. Aunque la autoría del fin de año llegó especialmente a través de la imagen. La realización de TVE realizó el mejor relato visual de la Puerta del Sol de la Nochevieja de 2022 a 2023. Riqueza de planos y movimientos de cámara para trasladar hasta casa el ambiente de la plaza. Incluso mostrando a los servicios sanitarios y de seguridad cuando hacían mención a ellos los presentadores. Se indagó en el matiz mientras el resto de cadenas estaban más en un plano general. Perdiéndose mucho, pues la emoción se construye en primer plano.

Un primer plano que ya no sólo vemos por el televisor. La tele se en la multipantalla viral que habitamos. Y ahí RTVE también muestra su grandeza creando el primer especial de Nochevieja diseñado para ser visto desde TikTok. Si antes la tele era cuadrada, ahora tampoco es necesariamente rectangular. Es más, existe el formato extensamente vertical de los móviles. En RTVE Playz lo saben y lo ejercen con una producción que desde el universo tiktokero se expande al resto de plataformas y frena complejos de la televisión tradicional. Y juega, porque la televisión autoral es la que juega para sentirse única, libre e incluso demostrar que sirve para algo más que para evadir. Porque entretener es mucho más que evadir. La buena fiesta no sólo distraen, es la que proporciona el estímulo del descubrimiento. Este Casa Playz, presentado por Bnet y Alba Reche, hasta descubre referentes que se estaba perdiendo La 1 de TVE. De Ptazeta a Dollar Selmouni.

La tele autoral no tiene fecha de caducidad. Aunque el espectador no conozca los nombres de los autores que están detrás, la reconoce. La siente suya. Estimar la inteligencia de la audiencia es lo que tiene.