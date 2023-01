Entrevista

Más tranquilo, desenfadado y, por qué no, divertido que nunca, Pablo Alborán presenta orgulloso su nuevo trabajo, fiel reflejo del estado vital que atraviesa. Un disco, el sexto de su carrera, que ha sacado su mejor versión y para el que se ha rodeado de grandes voces como las de Aitana, Leo Rizzi, María Becerra o Ana Mena.

¿Qué es la cuarta hoja?Ser la cuarta hoja es una manera y una actitud frente a las cosas. La actriz Toni Acosta dijo una frase que me encantó: 'la suerte se pelea, se madruga, se trabaja'. Estoy un poco de acuerdo con eso. Al final, la suerte está en uno mismo. La cuarta hoja de ese trébol que estamos buscando constantemente para que nos dé suerte eres tú. Me parecía un concepto alegre y positivo para un disco que está hecho desde ese lugar. Es un disco escrito después de una pandemia, estando de gira por el mundo y hecho de una manera un poco desordenada y anárquica, que es una cosa muy rara en mí, porque yo soy un chico muy cuadriculado. Me he divertido mucho, por eso me parecía un título acorde con todo el concepto de las canciones.

¿Fue algo buscado o salió solo?Ha llegado en el momento más feliz de mi vida. En general estoy superbien. Es un disco que me apetece cantarlo, bailarlo, compartirlo. No quiere decir que otros discos no. Me inspiró mucho volver a la vida profesional después de la pandemia.

¿Cuál es la mejor versión de Pablo Alborán?La gente lo tendrá que descubrir y, como siempre, tendrán que pintarme en sus cabezas, como lo hacemos todos cuando hablamos de alguien que no conocemos al cien por cien ni en persona. Pero espero que, al menos, en la imagen que tengan de mí cuando escuchen el disco salga sonriendo

En Voraces habla de amar, de no guardarse nada aunque perdamos, de lanzarse a la piscina. ¿Es complicado eso, y más en este mundo de apariencias, que parece difícil dejase sentir y perder?Es un tipo de amor no adolescente, sino de ese que se tiene al cabo de los años, en el que, quizá, puedes discutir o gritar y, aún así, me aceptas y te acepto. Con tus cosas buenas y malas. Y por eso nos amamos con uñas y dientes y merece la pena tirarse a la piscina. Creo que ese es un mensaje de honestidad y realidad que en el amor está muy bien. En el amor y en la vida en general, y pretendo rodearme de gente así también.

Canta: "No tenemos más guerras internas, conmigo ya hice las paces". ¿A veces batallamos contra nosotros mismos en cuestiones de amar?Sí, en todo. Aunque yo, más que en esas cuestiones, lo he hecho en lo profesional. He sido muy castigador conmigo mismo en algunos momentos, sobre todo al principio. Y ya no. Para nada. Yo, antes, constantemente estaba con esto de: 'lo que tenía que hacer y no hice', 'lo que he dicho', 'esto no lo tenía que cantar así'... No. Ya no soy así.

Vamos, que está en modo disfrutón.¡Estoy disfrutón, sí (ríe)! Y creo que me gusta ese estado.

En Viaje a ningún lado habla de dejar marchar. Qué complicado es eso, ¿no?Sí, pero es el hecho de decir: 'oye, si te vas, va a ser una faena, pero no me voy a morir. Pero es que, si me voy yo, tú tampoco te vas a morir, no pasa nada y hay que seguir siendo felices dentro de ese posible drama'. Por otro lado, hay veces que darse un tiempo es bueno para reflexionar si vale la pena intentarlo, ¿no? En la canción, al final, lo digo: 'no nos debemos nada, no voy a reclamarte nada, y vale la pena intentarlo'. Yo creo que sí.

¿No se le acaban las formas de cantar y contar emociones?He tenido muchas veces miedo a que eso pasara, sobre todo en varios momentos de la pandemia. Si no vives, no tienes nada que contar. Y no tiene que ser en primera persona, sino el hecho de relacionarte, de salir, de viajar, de estar con gente. En el encierro es que no teníamos nada. Volver a la actividad, y, sobre todo, no pensar demasiado en: '¿de qué voy a hablar hoy? ¿Me voy a repetir? ¿Hablo de amor, de desamor o de los cuernos?'. ¡No! No pensar, simplemente volver a escribir por necesidad era algo que me ha venido muy bien que pasara y que le agradezco con el alma a la vida. El hecho de volver a escribir sin ningún prejuicio del estilo musical ni ningún tipo de orden. Simplemente, volver a escribir porque me apetecía y lo necesitada. Es una bendición.

Pablo Alborán, durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Se le ve instalado como en un estado de felicidad perenne. ¿Qué le hace feliz, más allá de la música?También tengo días malos, ¿eh? (ríe). ¡Me hace feliz comer! Te lo digo en serio. Si la gente supiera... A mí me hacen feliz cosas muy básicas. Yo termino un concierto y me como una pizza y te aseguro que soy muy feliz. Más que con cualquier otra cosa más frívola.

Y la fama, ¿es algo bueno o malo?Somos un matrimonio, llevamos 12 años juntos (ríe). La quiero ver como algo bueno, algo que me ha dado mi trabajo, ya que la gente me conoce por eso. La gente me para con cariño y si me reconoce es por mi trabajo. Realmente, nunca me ha traído nada malo. Es que desde los 21 años me dedico a esto. Convivimos bien. No dejo de hacer nada por la fama.

Es que surgió de Youtube hace ya más de 10 años, que se dice pronto. ¿Cree que habría tenido el mismo éxito hoy en día?(Piensa unos segundos) Buah, eso no lo sé, no lo sabe nadie. Lo que sí sé es que a lo mejor no empezaría por Youtube y lo haría por TikTok. O buscaría otra plataforma. Lo que sí creo es que es bueno que existan plataformas, redes o aplicaciones donde la gente pueda exponer su música, y lo haga de una manera diferente. TikTok me ha salvado de horas de insomnio, de esperas en entrevistas o aviones y lo veo como algo muy sanote.

¿Qué ha cambiado en esta década en la que usted, evidentemente, ha cambiado?¡Todo! Aunque hay cosas que están intactas, como las ganas de hacer música, los nervios antes de subir a cantar o el respeto por la profesión. Lo que no ha cambiado es el nervio, el seguir queriendo dedicarme a esto y mostrar lo mejor de mí. Además, después de doce años, ya conozco la industria e intento que siga teniendo magia.

¿Ha vivido deprisa, como dice la canción de Alejandro Sanz?Hay días que pasan muy lentos y otros que pasan muy rápido. No me lo planteo. Ha habido momentos al principio en los que, si miro atrás, es verdad que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Todos los días sientes algo diferente

Siendo un superventas, ¿puede llegar a obsesionarse con los números?Puede pasar. Y, si te digo que yo no pienso en los números, te mentiría. Todo el mundo piensa en ello. Una vez que vendes un trabajo y estás metido en el mercado, piensas, pero lo haces como algo que quieres que salga bien. El objetivo a la hora de crear y enseñar mi música nunca ha sido llegar al número uno o vender muchos discos. He tenido mucha suerte, y sí es verdad que eso te mete presión. Es inevitable, está aquí, pero eso no me ha distraído. Y, si lo hace, tengo mucha suerte de tener a mi alrededor gente que me recuerda por qué estoy aquí. Y si no, hago el esfuerzo de recordarlo yo. Pero no, a mí me mueven otras cosas que no son los números.

Su amiga Aitana ha estrenado su primera serie. ¿A usted le podríamos ver pronto en un set de rodaje?Soy bastante inquiero y ese mundo me interesa. De hecho estoy estudiando y preparándome. Es que creo que hay mucho cine en la música y mucha música en el cine. De hecho, las dos funcionan de manera diferente por separado. ¡A mí todo lo que sea aprender cosas nuevas me pone!

Pablo Alborán Cantautor. Málaga. 31 de mayo de 1989 (33 años) Con 14 años comenzó a subir canciones suyas a internet con notable éxito, aunque el sencillo que le llevó a la fama en 2010 fue Solamente tú, que recaudó más de 180.000.000 reproducciones. Un año después lanzó su primer álbum, liderando listas de ventas durante varias semanas consecutivas. Después vinieron 5 discos más y éxitos como 'Te he echado de menos', 'Quién' o 'Saturno'.