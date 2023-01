Malú no menciona a Albert Rivera, padre de su hija, en su balance de 2022: "Empiezo el nuevo año con fuerza, ganas y serenidad"

Malú fue una de las protagonistas musicales de 2022. La madrileña se volvió a su subir a los escenarios tres años, una pandemia, una lesión y una maternidad después, y lo hizo para girar por toda España y presentar su nuevo álbum Mil batallas.

Coincidiendo con el último día del año, la intérprete de Blanco y negro quiso hacer balance de este importante año, en el que se ha abstenido de hablar sobre Albert Rivera, su expareja y padre de su hija.

"Hace exactamente un año trataba de expresaros la emoción que sentía por todo lo que estaba por venir. En cierto modo mentí un poco, o más bien eludí una parte. Sentía emoción, sí, pero también tenía miedo", comienza el texto que ha publicado en su Instagram, acompañado de varias fotografías con las que muestra sus mejores momentos del año.

La cantante relaciona ese miedo con el sentimiento de "no estar a la altura" en la vuelta a su trabajo, asegurando que lo ha pasado "realmente mal". Pero, cuando se quiso dar cuenta, esa sensación se esfumó: "Bastó una milésima de segundo para volver a sentirme plena y solo tuve que dejarme llevar para quitarme todos esos temores de mi cabeza".

Así pues, Malú aprovecha para reflexionar acerca del aprendizaje que ha seguido para conseguir sentirse "en paz" con ella misma. "Las expectativas pueden hacer daño y más las que tú crees que tienen los demás sobre ti", apunta.

En estas declaraciones no se olvida de su hija, sus amigos y su familia, a quienes les da las gracias por estar siempre con ella. "Despido este 2022 con lágrimas de emoción por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que he vivido y por mostrarme lo verdaderamente importante de la vida", prosigue.

Por último, Malú cita que empieza el nuevo año con "fuerza, ganas y serenidad", aunque aún le quede alguna que otra batalla por ganar.