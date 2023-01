Cristian reconoce su infidelidad a Ana antes de entrar en 'La isla de las tentaciones': "No sabía el daño que hacía a las mujeres"

Ana y Cristian se han vuelto a encontrar, después de todo lo que ha ocurrido entre ellos, en el debate final de 'La isla de las tentaciones'. Ella ha reprochado todo lo que le ha hecho a su expareja y él tras reconocer sus errores le ha pedido perdón.

“Me has engañado todo el paso, realmente tú no me querías, no estabas enamorado, pero el daño que me has hecho no me lo merecía”, le ha reprochado Ana al encontrarse, algo que le ha ha explicado él: “No te quería como yo pensaba y es verdad todo lo que dices. Tú sabes bien que salía de una relación muy mala y en vez de sanarme yo me eché novia y esas consecuencias las han pagado las parejas con las que he estado y está mal. Te pido perdón a ti y a todas las chicas a las que he hecho daño”.

Cristian ha querido poner paz entre ellos, ante los reproches de Ana: “No tengo nada en contra de ti, pero no entiendo que vengo a pedirte perdón y lo único que haces es atacarme, no te entiendo”. Pero cuando Marta Peñate le ha preguntado si ha tenido muestras de cariño con otras chicas al estar con Ana, algo que él ha terminado reconociendo y Ana se ha enfadado mucho ante esto: “He llegado a pensar que el problema era mío, me has llevado a terapia y tú te estabas liando con otra tía”.

El participante de esta quinta edición de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto y ha explicado por qué se comporta de esta manera: “Ni ella ni prácticamente nadie me ha visto llorar nunca. Ahora, estando solo, lucho por cambiar y hasta que no me vea capacitado para tener una pareja no quiero tener una chica al lado porque le voy a hacer daño porque te he visto lo que es sufrir de verdad”. “El problema aquí no es que llores, es que no empatices. Te dije antes de entrar a la isla que si me hacías algo me ibas a hundir y a los cuatro días me lo hiciste”, le ha dicho Ana.

Ana se ha roto ante esto: “Lo que me da rabia es que me haya utilizado a mi para darte cuenta tú que tienes que estar solo. Tienes que ver mi sufrimiento y el de mi gente para que te des cuenta de que tienes que estar solo”.

Momento en el que Cristian le ha querido pedir disculpas: “Te vuelvo a pedir perdón por haber sido tú la que me ha abierto los ojos. Yo mismo no lo veía, ahora veo que necesito estar solo. Me podría haber acercado a M.ª de los Ángeles y prefiero estar solo”. “Me da igual a quien te acerques, pero déjame hacer mi vida. Tampoco me has soltado, estoy dolida porque sabias el daño que me estabas haciendo. Me he machado mucho”. le ha pedido Ana y Cristian ha querido desearle lo mejor.