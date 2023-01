La despedida entre Samu y Tania emociona a Sandra Barneda y a los colaboradores de 'La isla de las tentaciones'

Samu y Tania, pese a que parecía que habían dejado bien las cosas entre ellos, no han podido evitar tener un tenso encontronazo en el plató del debate final de 'La isla de las tentaciones, donde han ido pasando por el enfado, las lágrimas, los reproches y la reconciliación, dejando un emocionante momento en directo, con todo el mundo del plató entre lágrimas.

“En el mejor momento de mi vida", decía estar Samu al entrar al plató, mientras Tania también aseguraba encontrarse "muy bien", pero las heridas siguen abiertas entre ellos, algo que no ha tardado en salir a la luz en el plató. Ambos se han recriminado haberse engañado fuera y no haber hecho las cosas bien. "O quedamos bien o quedamos mal, porque al día siguiente del reencuentro tú sabes bien lo que pasó”, le decía Tania a él refiriéndose al pasado reencuentro. Mientras Samu le reprochaba a ella: “La misma noche ya me llegó que estabas hablando de mi”.

Tras este primer contacto en la distancia, Tania entra en plató muy enfadada: “¿Quieres acabar así? Me tienes quemada, sé que lo hice mal y te he pedido mil veces perdón, sé que me equivoque” . Samu ha sacado toda la rabia: "Tú eres mala persona, yo nunca te he juzgado por lo que has sentido por Hugo, ¿encima no te da vergüenza de que lo he pasado mal y sigues aquí igual?”.

Ya en el medio del plató, en el círculo de fuego, se han puesto cara a cara para decirse las últimas palabras. “Tengo mucho rencor hacia ella, creo que ha sido la persona más importante de mi vida”, asegura un Samu roto, a lo que ella añadía seguidamente: “Te he dado todo, nunca te he sido infiel. He estado siempre contigo, no me he separado nunca de ti. Ojalá volver atrás y estar contigo, pero no puedo y tú tampoco puedes. Lo hemos intentado mucho, pero sabes que lo has hecho muy mal fuera”.

Ambos han querido quedarse con lo bueno, aunque entre lágrimas, han seguido con los reproches de todo lo que ha pasado y han terminado con un emocionante momento y un abrazo. Samu: “Te voy a querer toda mi vida, porque como me he enamorado de ti no me he enamorado de nadie. Pienso mucho en ti, aunque me haga el duro”.

Tania ha querido entonar unas disculpas sinceras: “Te quiero pedir perdón de nuevo, no era mi intención, me ha dolido mucho verte así. Nuestro propósito era salir bien e irnos a vivir juntos, pero me quedo con lo bueno. Eres la persona a la que más he amado. Espero más adelante podamos llevarnos bien, aunque sea saber de ti y que estás bien”. También Samu: “Por mi parte igual, quiero que seas feliz, que te quedes con lo bueno que hemos pasado, me vas a tener para lo que sea”.

Y ante esto, todo el plató ha sido un mar de lágrimas, al que se ha unido Sandra Barneda, la que ha terminado dando un abrazo de lo más sincero a los dos en medio del plató.