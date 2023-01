Ibai: la verdadera lección de sus campanadas

Cuando llegó la radio muchos aseguraban: "matará a la prensa". Mentira, prensa y radio se complementaron. Cuando llegó la tele otros tantos creían "acabará con la radio". Falso, tele, radio y prensa se complementaron. Y, un día, llegó la popularización de Internet. Y todos quedaron descolocados: los límites entre los diferentes medios de comunicación se empezaron a difuminar. Aunque las diferencias entre cada ventana de emisión continúan siendo evidentes, siempre hay alguien deseando romper con lo anterior y gritará "es el final de todo". Sucede con las campanadas de Ibai en Twitch. Para muchos una revolución sin igual.

Sin embargo, si nos fijamos bien, no lo es tanto, pues simplemente se replica desde un canal de una plataforma social un evento tan marcado en el imaginario colectivo por la televisión. Solemos inspirarnos en nuestros referentes. Ibai, también. Es más, invita a su emisión a grandes estrellas de la televisión como reclamo de su propia emisión. Este año, reuniendo desde su balcón a los dos profesionales que más Nocheviejas televisivas llevan en su currículum: Ramón García y Anne Igartiburu. ¿Qué puede salir mal?

A simple vista, Ibai hace lo mismo que la tele. Pero no se ve como en la tele. ¿Por qué? Ibai no tiene el yugo de la responsabilidad de representar a una cadena, sólo habla por sí mismo con una carismática honestidad que hace partícipe a sus seguidores de cada reto que se propone. Su retransmisión en la noche de fin de año se podría ver cutre con tanto patrocinio sobre una mesa plagada de botellas de cola y bolsas de patatas que casi tapan al propio streamer. Sin embargo, no chirría, ya que el carácter de Ibai siembra un clima de complicidad con el espectador que le permite todo.

También cuando aparece Ramontxu e Igartiburu. Están cómodos, se sienten respetados por Ibai e Ibai les respeta. Estamos acostumbrados a retransmisiones de campanadas con mucha frase tópica que se repite año tras año y, de repente, antes de las doce uvas, Ibai abre espacio a una conversación tranquila, sin histerismos, sin exageraciones. Incluso que intenta la profundidad. Así hablan de cómo hemos cambiado, de cómo vamos ganando sensibilidades. No se va a la proclama MrWonderful y directamente se acude a una conversación constructiva que aborda sin caer en el melodrama desde la soledad hasta la timidez.

Las cadenas de televisión tradicional no son los mismo que Twitch. No son competencia, no rivalizan entre sí. Sus audiencias son muy diferentes y ni siquiera se pueden comparar. De nuevo, la complementariedad existe. Una cadena de televisión se sustenta en una elevada calidad de producción donde la elaboración visual es más completa que un canal interactivo de Twitch que se sostiene más en la conversación casi de tú a tú emisor y usuario. Es evidente que Ibai aprende mucho de la tele de siempre. Como la tele, Ibai aprovecha el tirón del momento de cambio de año que nos une a todos delante de la pantalla. Así crea un acontecimiento propio en el que se da a conocer a más públicos. Pero, además, como streamer no sólo habla, sobre todo escucha. Y ahí está la cualidad del gran comunicador, sea del medio o formato que sea. Esa abstracta bidireccionalidad que permite estar atento para intentar no perderte nada. Quizá es la lección que puede dar Ibai a la televisión de ahora: el disfrute del brilli-brilli está bien, pero los grandes comunicadores acompañan sin necesidad de tener que disfrazarse de nada para llamar la atención. Crean comunidad porque escuchan. Incluso cuando están siguiendo un guion.