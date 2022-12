Un micro abierto desvela el descontento de Sonsoles Ónega: "Fallan muchísimo los directos en este programa"

Sonsoles Ónega ha protagonizado este viernes una mala pasada debido a un micro abierto en pleno directo. Mientras se llevaba a cabo Y ahora, Sonsoles, la periodista ha manifestado su opinión sobre aspectos negativos del programa sin saber que en los hogares la estaban escuchando.

La presentadora había dado paso a un reportero que se encontraba en la Puerta del Sol, en Madrid, para comentar cómo estaba sucediendo la tarde previa a la noche de las campanadas. No obstante, el audio de la conexión fallaba, cortándose continuamente.

Fue en ese momento, después de varios segundos en los que era complicado comprender al periodista, cuando se escuchó la voz de Sonsoles quejándose sobre el programa: "A ver, fallan muchísimo los directos en la calle en este programa, ¿eh? Muchísimo. Cuando no es el audio, se congela la...".

Entonces el control de realización advirtió que el audio se estaba filtrando y, por lo tanto, estaba siendo escuchado por los telespectadores, ante lo que cerraron el micro para que se dejara de oír de forma pública el disgusto de la presentadora.

Ahora bien, no es la primera vez que esto ocurre en un espacio televisivo, puesto que el no cortar el sonido cuando una persona habla mientras piensa que no la escuchan es algo que ha pasado multitud de veces y que puede suceder en cualquier retransmisión.