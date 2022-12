Ayuso, en su mensaje de Año Nuevo: "Una sociedad enfrentada no avanza, debemos cumplir las reglas hechas entre todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado las palabras del rey Felipe VI en su reciente discurso de Navidad para hacerlas suyas en su alocución a los madrileños con motivo del Año Nuevo.

"Hago mías las palabras de Su Majestad el Rey en el discurso de la pasada Nochebuena: un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. Y así opino: una sociedad enfrentada no avanza", dijo la presidenta madrileña.

Según Ayuso, "a lo largo de estos más de cuarenta años nos hemos dado un modelo de libertad basado en los contrapesos, en la disparidad de criterios, en la pluralidad, en el disenso y consenso, en la discusión y el pacto. Cada uno desde su punto de vista, pero siempre con objetivos comunes: cumplir las reglas hechas entre todos y buscar lo mejor para España".

Por eso, dice que "es evidente que cada día se necesita defender con absoluta claridad la España fiel, la que no busca el enfrentamiento, la que quiere vivir en paz, libertad y sin ira. Cediendo, construyendo y siendo leales a lo heredado con el compromiso de mejorarlo pensando en los que están por venir".

Ayuso fue muy crítica con "los independentistas y los que a través del terror y la violencia hoy se hacen fuertes y consiguen sus objetivos, siempre en contra de España y su libertad", ante quienes "sólo la confianza en nosotros mismos y en nuestra Constitución nos garantizará un país moderno y fuerte, a la altura de lo que siempre ha sido".

Sigamos avanzando por ese camino ancho que trazó la Constitución de 1978. Un camino en el que cabemos todos

"Si permitimos que los enemigos confesos de España decidan su integridad territorial y quienes han cometido graves delitos, incluso quienes han acabado con vidas inocentes, sigan tomando posiciones en contra del conjunto de los españoles, nuestra convivencia y el país que conocemos, desaparecerá", insistió Díaz Ayuso.

Ayuso también citó a Adolfo Suárez e invocó el espíritu de la Constitución Española: "Sigamos avanzando por ese camino ancho que trazó la Constitución de 1978. Un camino en el que cabemos todos".

"Sigamos aprendiendo la lección de convivencia que guarda nuestra Constitución porque, como dijo el primer presidente de nuestra joven Democracia, Adolfo Suárez, 'aunque la concordia es difícil, cuando se logra, alcanzamos momentos estelares en la humanidad'. Idea que suscribo enteramente: cuando se logra la concordia alcanzamos momentos estelares en la humanidad", dijo la presidenta madrileña.

"Ayuda a los que menos tienen"

La presidenta madrileña también ha hecho balance de su gestión, de la que ha destacado "la ayuda a los que menos tienen". En este sentido, ha destacado medidas como las rebajas de impuestos, la rebaja de las tasas universitarias, la entrada en vigor este 2023 de la gratuidad del transporte público para los mayores o los planes para abaratar los alquileres a jóvenes, mayores o discapacitados.

"Además, hemos hecho fijos a más de 10.000 sanitarios; se han mejorado las condiciones salariales de más de 11.000 profesionales entre enfermeras y médicos de Atención Primaria. La Comunidad de Madrid cuenta con 5.000 profesionales más que antes de la pandemia. En total, los profesionales que dan cobertura a la sanidad pública ascienden a 92.000. Nunca Madrid había tenido tantos profesionales sanitarios ni tanta estabilidad laboral", dijo Ayuso.

Por otro lado, "la Comunidad de Madrid es líder en la creación de empleo y la zona de España donde se constituyen más empresas; somos pioneros en el transporte público no contaminante; y no nos hemos olvidado de los problemas individuales de las personas con planes sobre salud mental, ayuda a los jóvenes contra las adicciones y asistencia para combatir la soledad no deseada".

El modelo de gobierno sectario es contrario al modelo de gobierno que convence, que une y busca el bien común

"Desde el punto de vista político, hemos sido firmes en la defensa de la importantísima figura de Su Majestad el Rey y el papel de la Constitución y del espíritu de concordia que definió a la España de la Transición. Es decir, la España de todos, elegida por todos", añadió Ayuso.

"Y estos principios los vamos a mantener el año que viene. El modelo de gobierno sectario es contrario al modelo de gobierno que convence, que une y busca el bien común", sentenció la presidenta.