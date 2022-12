Dabiz Muñoz vuelve a ponerse el vestido de las campanadas de Cristina Pedroche: "No te pido que lo superes..."

Una de las tradiciones más arraigadas de España es la retransmisión de las campanadas de Nochevieja desde la Puerta del Sol de Madrid. Las cadenas de televisión recurren a sus presentadores estrella para la cita.

Desde hace unos años, el truco de Antena 3 para atraer a la audiencia es Cristina Pedroche: la presentadora apuesta por arriesgados vestidos que no revela hasta instantes de las doce campanadas, con el fin de que la audiencia 'pique' y se quede a comerse las uvas con ella y con Chicote.

El año pasado, Antena 3 consiguió su mejor registro, pero no pudo superar a TVE, que con la pareja de Anne Igartiburu y Ana Obregón fue la opción favorita para un tercio de los televidentes.

Si el vestido llamativo de Pedroche es tradición, también lo es la costumbre de su pareja, el cocinero Dabiz Muñoz, que lleva a cabo el día 31 de cada diciembre.

Consiste en ponerse el vestido que el año anterior lució su pareja, posar con él y compartirlo en Instagram: "¡Hoy me miro al espejo y me siento desatado, me veo estratosféricamente glamouroso, sensual y peligrosamente atractivo!", escribió.

"Hola Cristina Pedroche, no te pido que lo superes, solo iguálamelo esta noche si puedes. ¡Divo por un día!", concluyó el chef en su publicación.