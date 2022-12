Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, tristes por la filtración del embarazo: "Hay líneas rojas que no se deberían cruzar"

Saltó la noticia el pasado miércoles y, desde entonces, ha persistido la duda. La revista Lecturas aseguraba el miércoles que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz esperaban su primer hijo y que la presentadora lo revelaría durante en Nochevieja desde el balcón de la puerta del Sol. ¿Se trataba verdaderamente de una filtración y estaba embarazada? ¿Era, en realidad, una inocentada? Ambos guardaron y silencio y hasta este viernes por la tarde, a poco más de 24 horas de las campanadas, no lo han confirmado.

A pesar de su habitual actividad en redes sociales, desde el momento en que la revista publicó la noticia, la colaboradora no había compartido ni una sola historia en Instagram para corroborar o desmentir las afirmaciones de Lecturas. No ha sido hasta este viernes cuando los futuros padres han reconocido que esperan un hijo.

No ha sido hasta este viernes cuando los futuros padres han roto su silencio con una publicación en el perfil de ambos en Instagram para confirmar la noticia, sin esconder su disgusto con la filtración: "No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar".

"Había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir", han continuado en el texto que acompaña a una foto en las que se les ve a ambos con una olla y un cerdito de peluche en su interior.

No obstante, no han querido dejar de señalar que se encuentran "ante el viaje más apasionante" que van a vivir y, por eso, lo querían compartir con todos sus seguidores, "como siempre", por redes sociales. "Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero", han recalcado.

"Punto y aparte. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", han afirmado. Ahora queda por ver si Cristina Pedroche hará alguna mención a su embarazo durante las campanadas.