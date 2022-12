Kiko Matamoros desmiente a María Patiño y aclara las dudas de la casa donde vive Makoke: "La he pagado yo hasta el día que me fui"

Makoke celebraba su cumpleaños este jueves en la casa donde vive y la cual compartió durante muchos años con Kiko Matamoros. Las imágenes de la fiesta que ha emitido Sálvame han hecho que María Patiño revelara informaciones sobre el domicilio, pero su compañero no ha tardado en desmentirla.

La hipoteca de la casa va directamente a hacienda, y el colaborador se ha pronunciado sobre ello: "Ojalá la hipoteca se diera íntegramente porque tendría 500.000 euros en el bolsillo". "Bueno, de esa casa no se ha pagado ni un duro", ha comentado María Patiño. Ante estas palabras, Matamoros se ha enfadado.

"¿Perdona?", le dirigía indignado. "Tengo los papeles sobre ello", se ha justificado su compañera. "No digas cosas que no son", le pedía el damnificado. Sin perder la calma, Patiño le ha explicado: "La mitad de esa casa te pertenece a ti".

Kiko Matamoros ha explicado entonces la situación: "Esta señora tiene derivada mi deuda con hacienda porque hacienda ha documentado que hay 500.000 euros de hipoteca aproximadamente que he pagado yo de esa casa. A partir de ahí, no me digas que no se ha pagado nada porque la he pagado yo hasta el último día que estuve ahí".

"Ante la deuda que tú tienes con hacienda, y ella al ponerla a su nombre para que no embargasen ese bien que te pertenecía a ti, esa casa os pertenece a los dos porque ella es cómplice tuyo", le ha dicho Patiño. "Si estás diciendo que hay un levantamiento o una ocultación de bienes, patinas", le ha discutido.

Por otro lado, ha asegurado que no le ha regalado nada: "Cuando me iba a separar, me firmó un documento diciendo que me devolvería el dinero en caso de que la vendiera".