Carmen Borrego recibe a pie de calle los consejos de los espectadores para el programa de 'Sálvame' que dirigirá: "¡Que haya salseo!"

A un programa de convertirse en directora por un día, Carmen Borrego se ha desplazado a la Puerta del Sol de Madrid para preguntarle a los espectadores de Sálvame qué les gustaría ver el 2 de enero en el espacio de Telecinco. La presentadora ha tenido una gran acogida del público.

"Aquí estoy, con la gente que me apoya como directora", ha gritado la tertuliana desde el centro de la capital. A su alrededor, gente con complementos de Nochevieja animaban a la pequeña de las Campos. "Yo quiero ver algo de salseo y algo de mierda", le decía uno de los espectadores.

En cuanto al colaborador que no le gustaría ver, otra fan de Sálvame ha sido clara: "No me gustaría que estuviese Avilés, pero me gustaría que estuviese María Patiño". Por otro lado, otro espectador pedía para el lunes a Kiko Matamoros. Omar Suárez aparecía también entre los nombres para el programa.

"Yo creo que Jorge Javier también tendría que estar", decía otra mujer. Las señoras a las que ha preguntado han asegurado que la veían como una buena directora. "Que presente Terelu", le proponían. Además, Borrego ha insistido en que no se le ha caído ningún colaborador.

"¡Carmen directora!", vitoreaban los fans alrededor de la futura directora. La gran multitud de gente a su alrededor ha hecho que Borrego intentara buscar una solución para volver a plató: "¿Alguien me puede conseguir una careta?", ha preguntado para no ser descubierta.