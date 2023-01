Si después de cada colada, también sientes que el tamaño de tu armario ha disminuido, tranquilo: no estás solo. A pesar de doblar con el mismo cariño cada prenda, de respetar el hueco destinado a cada una y de, bajo ningún concepto, dejar que ninguna nueva entre; ¡nos sigue faltando espacio! Hacer obras no es una opción (¡y menos con lo poco manitas que somos!), tampoco cambiarnos de casa, pero necesitamos soluciones que garanticen mayor amplitud haciendo la menor inversión económica posible. Por suerte, no somos los únicos que nos encontramos en esta situación y desde que aparecieron gurús como Marie Kondo que nos hicieron reflexionar sobre el orden en casa, han surgido artículos especialmente diseñados para organizar el vestidor.

Desde que descubrimos estos métodos de almacenaje, nuestro cajón de ropa interior ya no es un caos (ni nos ha desaparecido ningún calcetín) y todos los pares de zapatos están a la vista y perfectamente guardados bajo la cama. Aun así, seguimos teniendo la necesidad de multiplicar el espacio del que disponemos, por lo que no dejamos de pensar en nuevas fórmulas que nos ayuden con esta tarea. Y la última la hemos encontrado en Amazon. Se trata de una barra extra para el armario que no requiere de agujeros ni obras para su colocación. ¡Y cuesta menos de 15 euros!

La idea es formar una segunda altura en el armario para aumentar el almacenamiento. Amazon

Por menos de 15 euros, esta solución de fácil instalación puede duplicar el espacio dedicado a las perchas de nuestro armario: con un doble gancho y una barra que se cuelga de la que incluye nuestro mueble, multiplicamos la altura para aprovechar ese hueco al que rara vez le damos uso, más allá de los zapatos o de alguna caja. Así, con unas dimensiones de 75x85 centímetros, estas barras cuentan con la aprobación de aquellos usuarios que le han dado una oportunidad, acumulando más de 360 opiniones y rozando las cinco estrellas doradas, máxima puntuación alcanzable en el catálogo del gigante de las compras online. Con estas características y por este precio, ¿comprobamos si es la solución que estábamos buscando para ampliar el espacio de nuestro hogar?

