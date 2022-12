Cuando se trata de ahorrar espacio, todo vale. Ya sea para conseguir amplitud en el armario (sobre todo ahora que las prendas invernales parecen copar hasta el último centímetro) o para que los juguetes de los más pequeños no anden desperdigados, cualquier solución que ayude a mejorar la organización del hogar nos encanta. Sin embargo, lograrlo sin hacer obras o invertir cantidades de dinero importante nos parece, a menudo, una misión imposible; y no, comprarnos una casa nueva no parece la mejor de las ideas. Por eso, la mayoría rastreamos trucos y consejos para mejorar la distribución invirtiendo el mínimo posible, como las estanterías que se convierten en carrito o los espejos que albergan en su interior espacio suficiente para mantener en orden nuestros bolsos.

Y si hay una estancia en la que necesitemos especialmente estas herramientas versátiles que nos ayudan a mantener el orden esa es la cocina. De por sí, la mayoría no gozamos de todo el espacio que nos gustaría y en ella acumulamos todo tipo de utensilios y dispositivos que nos ayudan a preparar diferentes recetas. Así, aprovechamos las alturas de los armarios con estantes adicionales y no hay hueco en la nevera que pase desapercibido. Pero, si algo nos gusta, es contar con soluciones que nos permitan realizar varias funciones culinarias, como la botella 8 e 1 que hemos encontrado en Amazon. Se trata de un producto compacto que, a su vez, nos permite rallar alimentos, exprimir y hasta medir cantidades. Y todo sin ocupar espacio y por menos de 15 euros.

Todas las piezas se desmontan para que usemos cada vez la que más nos interesa. Amazon

Todos los accesorios que incluye la botella

La practicidad de todos los accesorios que incluye esta botella y el tamaño compacto con el que está diseñada han sido dos de los motivos que nos han hecho reparar en ella. Pero, ¿qué soluciones nos aporta en la cocina? Para empezar, la parte superior, similar a un tapón, hace las veces de embudo. Este, unido a la parte de cristal posterior, permite obtener un florero. Le sigue, en color amarillo, un exprimidor manual, para poder preparar un zumo rápidamente.

Después encontramos un rallador de especias, un machacador de huevos, un rallador para queso, un abridor de botes y un separador de las partes de los huevos. Por último, encontramos una jarra de medidas que, además, permite acoplar en su parte superior cualquiera de las herramientas anteriores par que caiga en ella el alimento. De hecho, otro de los aspectos más prácticos de esta botella 8 en 1 es su carácter desmontable para facilitar las tareas culinarias.

