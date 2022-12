Con el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, muchos ucranianos decidieron abandonar su país huyendo de las bombas y de la crudeza del conflicto con el que Putin pretende saciar sus ansias imperialistas. Sin embargo, también fue notable la cantidad de personas que se quedaron a luchar para defender las fronteras de su país o, incluso, regresaron a él para ofrecer su ayuda.

Este último es el caso de Vitaly, un joven hispano-ucraniano que, al comenzar el conflicto, abandonó su vida en Alicante para ayudar en Ucrania. Así, Vitaly puso rumbo a Jersón, donde ha conseguido resistir durante los diez meses que ya dura la guerra. Allí ha ayudado a llevar comida o medicamentos a aquellos que lo necesitaban.

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Vitaly, que ha decidido regresar a España para visitar, por primera vez desde que comenzó la guerra, a su familia por Navidad. "No puedo creer que ya esté aquí, que estoy en tranquilidad, en España. El viaje ha sido muy fuerte", ha destacado Vitaly.

Respecto a su periplo, en coche, para conseguir llegar a España, el joven ha señalado que tuvo que pasar varios controles de aduanas donde le revisaban el teléfono para saber a quién llamaba: "Me preguntaban si tenía amigos en el ejército ruso, si me estaba comunicando con ellos, si tengo tatuajes... Pasé tres horas en casa aduana".

Además, Vitaly ha señalado que ha hecho el viaje con su mujer y su hija que, además, tenía fiebre: "Cuando nos hacían preguntas, yo les explicaba que la niña estaba muy mal, pero ni caso. Revisaban también las fotos que tenía yo ayudando a la gente y también me hacían muchas preguntas por eso".

De la misma manera, Vitaly ha destacado que, una vez pasen las fiestas navideñas, volverá a Ucrania: "La gente lo está pasando muy mal, pero no sé qué vamos a hacer. Pasando las fiestas me gustaría volver. A lo mejor no volveré a Jersón porque es imposible, todas las casas están siendo destruidas cada día, pero está la opción de Mykolaiv o de Odesa, que allí podría ayudar a mucha más gente".

Por su parte, Julio, su padre, ha apuntado: "Evidentemente, ahora estamos felices de que esté aquí. Tenemos la tranquilidad de ver que ha venido bien, dentro de lo que cabe y, realmente, nos preocupa la idea de que vuelva. Tenemos gente allí que queremos mucho, gente que lo está pasando muy mal y ver que él piensa en volver no estaba en la idea que yo llevaba".

"Él siempre ha sido una persona muy decidida y con las ideas claras. Lo lleva dentro y mi posición será respetarlo, aunque aceptarlo será duro", ha agregado Julio que, además, ha querido abrazar a Vitaly ante las cámaras del matinal: "Este abrazo lo quiero dedicar a todas las personas que han estado a nuestro lado y nos ayudado en España durante todo el tiempo que él estuvo en Ucrania ayudando a todas las personas necesitadas".