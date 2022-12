Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos, ya tienen un planazo previsto para  2023: "Hasta que no esté bien bien, no lo haremos"

La colaboradora de Sálvame Belén Esteban ha pasado unos duros meses después su fractura de la tibia y el peroné. Tras una satisfactoria recuperación, cierra el año 2022 junto a su pareja, Miguel Marcos, con un viaje para el 2023.

Mientras Belén se reponía de su fractura, a la vez, afloraron otros problemas de salud que hicieron que la colaboradora tocase fondo. Un pilar fundamental en todo este proceso ha sido su marido, Miguel Marcos, con quien logro tener una mayor complicidad y conexión durante estos meses.

De hecho, tras la vuelta de Belén al programa, Miguel escribió unas breves palabras en las que dejaba claro lo muy enamorado que estaba de la colaboradora. "En estos momentos tan difíciles que estás atravesando, siempre estoy y estaré a tu lado porque eres el pilar de mi vida y solo quiero tu bienestar. Juntos superaremos cualquier momento de dificultad y ojalá me hubiera ocurrido a mí para no verte sufrir", expresó en una carta.

La pareja comparte en sus redes sociales lo mucho que se quieren y el aprecio que se tienen el uno por el otro, demostrando así que se encuentran en el mejor momento de su relación.

El matrimonio tiene muchos planes para llevar a cabo en el 2023. Entre ellos, según reveló la colaboradora a Lecturas, hay uno que le hace especial ilusión. El regalo que mutuamente se han regalado ha sido un "viajecito" para 2023.

Sin embargo, Belén no ha querido especificar el destino al que ambos se irán, ni el presupuesto que se han gastado. Lo que sí ha dejado claro es: "hasta que no esté bien bien no lo haremos".

Según la revista, el motivo por el que la pareja hará una escapada juntos el próximo año es que ambos estarán de celebración por décimo aniversario ya que ambos se conocieron en 2013. Además, Belén festejará su 50 cumpleaños.

Lecturas también habla de que la pareja piensa en realizar una segunda boda y quizás el 2023 sea el "mejor momento para hacerlo tras haber superado tantos baches".