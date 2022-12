La emotiva despedida de Mario y Laura en el debate de 'La isla de las tentaciones'

La relación de Laura y Mario fue una auténtica montaña rusa. Así fue también su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Idas y venidas, reconciliaciones e infidelidades. En su hoguera final, Laura quiso marcharse con Mario, pero él tomó la decisión de hacerlo solo.

Después de reencontrarse en el especial ‘Tres meses después’, ahora lo han hecho en ‘El debate final de las tentaciones’. Nada más verse, ambos se han dado un sincero y cariñoso abrazo. Sonrientes, se sentaban en la mesa para repasar su paso por el programa.

“Ya verás como volvéis y todo”, decía Suso. “Hacéis mejor expareja que pareja”, añadía Sandra Barneda mientras les miraba con atención. “¿Qué buen rollo, no?”, decía también Marta Peñate. Todos los presentes asentían a estos comentarios.

“Hemos llegado a un punto en el que nos llevamos mucho mejor ahora que siendo pareja. Al final siendo pareja nada más que intentábamos quedar el uno por encima del otro y ahora hemos conseguido limpiar un poco todo”, explicaba.

La experiencia de Laura y Mario en ‘La isla de las tentaciones’ no pudo empezar peor. Cuando ambos iban a poner rumbo a sus respectivas villas tuvieron una fuerte discusión y terminaron separándose sin despedirse.

Flipando con el buen rollo que tienen ahora Mario y Laura.



No han vuelto como pareja pero yo creo que sí han tenido o siguen teniendo relaciones íntimas. #TentacionesDBTFinal pic.twitter.com/Mdzw1G8OAf — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) December 29, 2022

Ahora, meses después y tras haber decidido separar sus caminos, la expareja parece llevarse mejor que nunca. Por ello, ambos se han enfrentado al espejo. Uno a cada lado y mirándose a los ojos, Laura y Mario han escuchado diferentes frases de su paso por el programa. No podían hablar, los gestos y las miradas debían hablar por sí solos.

Y así ha sido. Al finalizar y después de que Sandra retirara el espejo, Laura no ha podido evitar emocionarse. Instantes antes Mario sabía lo que iba a ocurrir y se lanzaba a abrazarla. “Sé que nos hemos querido tan mal que me da pena que la única manera en la que sepamos hacerlo bien”.

“Eres una excelente persona, no solo como persona. Como padre, como todo. Siempre te lo he dicho. Eres una persona increíble y ojalá puedas encontrar a alguien que te saque todo lo que yo no te he sacado y que seas feliz, porque te lo mereces”, le decía entre lágrimas.