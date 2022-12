Javi aclara su edad tras mentir a la organización de 'La isla de las tentaciones'

Claudia y Javi han protagonizado uno de los reencuentros más tensos de ‘El debate final de las tentaciones’. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sentaba junto a Sandra Barneda y aseguraba estar pasándolo muy mal tras la ruptura con su novio.

“Me siento tan engañada… Hasta hace una semana él estaba en mi casa a la vez que estaba con otra chica. He estado con una persona que no sé quién es. Llevo dos años pensando que tiene una edad y tiene otra edad. Se ha sentado en mi casa a soplar unas velas de una edad que no tiene”, confesaba.

“Pensaba que tenía 25 años y tiene 28”, explicaba Claudia. Sandra Barneda confirmaba lo que la participante decía. “Javi nos dijo que tenía 25 años y en el pasaporte pone 28”, decía la presentadora. “¿Por qué lo hiciste?”, se ha dirigido a Javi.

“Me quité un par de años”, confesaba él mientras Claudia rompía a llorar. “¿Alguien sabe qué es estar dos años con una persona que no conoces? ¿Cómo puede ser tan mentiroso alguien?”.