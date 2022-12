Terelu, muy decepcionada con Javi de 'La isla de las tentaciones': "Nos has engañado a todos"

Durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’, no son pocos los que han defendido la actitud de Javi. Entre ellos, Terelu Campos, que siempre se había posicionado a su lado en cada polémica y tras cada novedad en su relación con Claudia.

Pero la última cara que ha mostrado el participante ha hecho que muchos hayan cambiado su opinión sobre él. La mayor de las Campos ha sido una de ellas y así se lo ha hecho saber cuando han coincidido en plató.

Él recapitulaba cómo era supuestamente su vida antes de ir al programa: aseguraba que nunca antes había tenido relación con chicas ni le había gustado salir de fiesta. Ha sido entonces cuando la colaboradora ha tomado la palabra muy enfadada: “Sí, y los demás somos gilipol***”.

Mientras Javi intentaba argumentar su postura, Terelu le interrumpía para expresarle cómo se sentía: “Yo me he partido la cara por ti, me siento una ridícula. Me hubiera gustado conocerte de verdad. Lo peor de todo es que te miro y no sé quién eres ahora mismo”.