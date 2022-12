El VAR de ‘Pasapalabra’ deja 'fuera de juego' a Orestes: "Esta me ha dolido"

Tanto Orestes como Rafa tiene muy medidas todas sus acciones en Pasapalabra, tanto que, en ocasiones, les juegan malas pasadas, como le pasó al burgalés este jueves en La Pista Musical.

Roberto Leal comenzó diciendo: "Año de la canción, 1979, un año en el que nacieron muchos genios de la comunicación de este país (haciendo referencia la fecha de su nacimiento). Por cinco segundos... ¡Música!".

Orestes fue el primero en apretar el pulsador, pero antes de que respondiera, el presentador le interrumpió: "Un segundo que me piden desde dirección, que el VAR dice que te has adelantado".

Rafa y Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Por lo que el rebote fue para Rafa, que contestó: "Creo que es Boogie Wonderland (canción del grupo estadounidense Earth, Wind & Fire)", y empezó a cantarla para que se la diera por buena la respuesta.

Leal le confirmó que era correcta y el tema sonó en el plató del concurso de Antena 3 mientras concursantes, presentador e invitados bailaban el clásico de la música disco.

Al terminar, Orestes comentó: "La música ha sonado un segundo más tarde de lo que suele sonar, y como tengo que darle en ese instante, porque si no se me adelanta Rafa... esta me ha dolido". El presentador concluyó diciendo: "Es que vais al milímetro".