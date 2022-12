Se acaba el año y, probablemente para muchos, con un estado de agotamiento y un sentimiento de frustración por todo el acumulado de estos doce meses. Difícil de digerir y difícil de comprender, porque al hacer balance nos damos cuenta de que muchas de las cosas que deseábamos que sucedieran no lo han hecho y otras que, justo hace un año por estas fechas nos habíamos prometido a nosotros mismos iniciarlas, no las hemos realizado.

Pero ahora ya sí, ¿verdad? Ahora en este año que está a punto de comenzar ya todo va a ser como queremos. Y sí, vamos a cumplir con nuestros propósitos que, si somos sinceros, serán en muchos casos los mismos del año pasado, y el antepasado, y el anterior…

Sobre la primera parte, la de las cosas que nos gustaría que sucedieran y que no dependen de nosotros, solo nos queda aceptarlo. Así que voy hablar de las otras, de las que nosotros decidimos. Y pienso sinceramente que lo primero y más importante que deberíamos hacer, es saber quienes somos. Porque la realidad es que muchos de nosotros no lo sabemos y nos montamos una película en la cabeza en función de la mezcla resultante de quién nos gustaría ser, del personaje que hacemos creer a los demás que somos y de quién esperan los demás que seamos. Y esta presión autoimpuesta solo nos puede crear agotamiento, ansiedad y frustración porque es imposible mantener el personaje 24 horas al día, 365 días al año, ni siquiera hacia nosotros mismos.

Por eso creo que el primer y único propósito que deberíamos tener este año, dejando aparcados todos los demás hasta que no aclaremos este, es recordar quienes somos, si es que alguna vez lo supimos o, si no, descubrirlo de una vez. Al principio puede resultar difícil y doloroso, porque obliga a desmontar a ese personaje con el que llevamos viviendo y mostrándonos al mundo muchos años, pero os prometo que la paz interior, el descanso, el alivio, la sensación de ligerez, y la claridad mental que se consiguen, bien merecen la pena el esfuerzo. Y ya desde ahí, ir consiguiendo poco a poco el modelo de vida que nos ayude a sentirnos bien, que nos genere felicidad, pero sobre todo que nos haga sentir... ¡NOSOTROS!

No cometamos el error una y otra vez de compararnos en nada, con nadie. Siempre vamos a perder y a sentirnos mal. Yo no tengo que intentar parecerme a nadie, ni intentar con mi vida imitar otras vidas. Yo soy yo, con mis virtudes y defectos, con mis circunstancias, y tengo que saber aceptarme, quererme, y desde esa aceptación y ese amor, tratar de conseguir lo que para mí es importante, no lo que otros o yo mismo tratan de imponerme. Feliz Año!.