Tras las últimas imágenes en Sálvame de Julia Janeiro tratando mal a los periodistas en la vuelta de su viaje a Milán, Kiko Hernández ha arremetido contra la hija de Jesulín de Ubrique por su actitud.

Ya en el momento en el que Adela González ha anunciado que la hija de María José Campanario ha evitado, agobiada, a la prensa, el colaborador se ha manifestado: "¿Pero quién es, Claudia Schiffer ahora?".

En el vídeo que ha emitido el programa, la joven se cubría la cara, primero con la mano y posteriormente con la chaqueta, y pasaba de largo de los periodistas. "Qué pesados", decía, indignada. "No voy a contestar, dejadme en paz", continuaba. Finalmente, respondía mal: "Me pongo como me da la gana".

Al ver esta actitud, Hernández no ha dudado en pronunciarse: "Está el hijo de famoso, luego está el hijo tonto de famoso y luego ya está la hija de Campanario y Jesulín de Ubrique, porque no se puede ser más tonto y más absurdo".

El colaborador ha defendido que es muy sencillo contestar con educación, y se ha dirigido a ella: "Pero como no te da, tienes que hacer el show con el abrigo para que digan esta quién es". "Pero, ¿quién eres? ¿Qué has hecho tú?", le espetaba el tertuliano.

"¿Qué ha inventado esta, la penicilina?", ha continuado señalándole. "¿Qué has hecho para estar ahí y que haya compañeros pasando frío esperándola en el aeropuerto?", ha dicho, realmente enfadado. Sus palabras han sido aplaudidas por el público.

Kiko Hernández ha terminado su discurso con una pullita final: "Cuando papá no te daba dinero y mamá no te daba dinero para ponerte cosas, negociabas para ir a un reality". De esta forma, ha revelado que la joven, por querer realizarse operaciones estéticas, amenazaba a su familia con ir a televisión y cobrar para ello.