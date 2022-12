"No pasará la noche en comisaría": dos jóvenes se llevan al niño Jesús del pesebre de Barberà del Vallès y piden un ‘rescate’ de 10.000 euros

Este miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, dos jóvenes sustrajeron la figura del niño Jesús del pesebre de Barberà del Vallés, en Barcelona, como ha afirmado El País. Posteriormente, se jactaron y bromearon pidiendo un 'rescate' de 10.000 euros, mediante un vídeo que colgaron en redes sociales.

Como han informado fuentes municipales de la agencia EFE, los jóvenes sustrajeron la mítica figura del pesebre situado en la plaza de la Vila. El suceso se produjo pocos minutos antes de que el reloj anunciara las 22 horas, cuando la policía debía desplazarse al lugar de los hechos para trasladar la figura a comisaría, y así evitar posibles robos como el sucedido en 2005.

En el vídeo publicado en redes, los propios jóvenes se identifican como los autores del robo, e ironizaron acerca de esta figura. "No pasará la noche en comisaría" afirmaron, añadiendo con voz distorsionada y el rostro cubierto, que "no aparecerá el bebé con vida" de no recibir un rescate por un valor de 10.000 euros. En esta grabación también se aprecia el momento en el que roban la figura de los brazos de su madre María. Posteriormente se puede ver como los jóvenes salen huyendo rápidamente en patinete eléctrico.

🔴 El robatori s'ha produït coincidint amb el Dia dels Sants Innocents, però encara el nen Jesús no ha estat retornat.



Animem a les persones responsables de la sustracció que pensin en la ciutat i que lliurin la figura el més aviat possible.https://t.co/QPDanWYvMM pic.twitter.com/kz0jqJgj9y — Ajuntament de Barberà del Vallès (@ajuntamentbdv) December 29, 2022

Protegido por un dispositivo especial

El Ayuntamiento de Barberà afirmó en un comunicado que esperan que se trate de una broma propia del Día de los Santos Inocentes. Han rogado a los jóvenes que piensen en el bienestar de su propia ciudad y lo devuelvan lo antes posible. Desde hace más de diez años, esta figura 'descansaba' por las noches en la comisaría de la localidad. Este dispositivo se despliega desde que en 2005 se sustrajera esta figura, algo que también ocurrió hace cinco años con la Virgen María.

Desde la instalación del pesebre el pasado dos de diciembre, la Policía Local trasladaba la figura del Niño Jesús a comisaría, y la devolvía a su lugar a las seis de la mañana. El resto de figuras permanecían expuestas durante la noche dada la complejidad para trasladarlas.