Un conductor impide la entrada de un hombre en silla de ruedas al bus entre gritos e insultos: "¡Me tienes hasta los huevos"!

El conductor de una línea regular de autobús ha impedido que una persona en silla de ruedas pudiese acceder al vehículo. Según ha informado CatalunyaPress, el motivo de la trifulca se debe a un problema con la rampa de acceso, que en ese momento no funcionaba. El hombre reclama que le pongan la rampa para poder acceder al vehículo, y el conductor le espeta que está estropeada. Como se puede apreciar en las imágenes, que rápidamente se viralizaron, tanto el conductor como el usuario mantuvieron una acalorada discusión.

Los hechos ocurrieron en una parada de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en la línea B14. La empresa encargada de esta línea de autobuses, Tusgsal, ha confirmado a CatalunyaPress que se ha iniciado una investigación interna para tratar de esclarecer lo sucedido.

Ante la acalorada discusión entre el conductor y el usuario, algunos de los pasajeros del bus trataron de poner cordura. Dada la exigencia del hombre en silla de ruedas, le repitieron en varias ocasiones que la rampa no funcionaba. Esta debía desplegarse y mantenerse con las puertas del autobús abiertas, pero como se ve en las imágenes, nada más desplegarse se volvía a recoger.

El usuario impidió la marcha del autobús

Posteriormente, el conductor del autobús trató de marcharse para proseguir con su trayecto, sin poder subir al usuario. Este respondió de malas maneras bloqueando la entrada impidiendo que el vehículo pudiese proseguir. Dada la reacción del hombre, el conductor perdió las formas. "¡Vete a la mierda, capullo! Me tienes hasta los cojones", espetaba el autobusero.

Como se puede observar en las imágenes, parece que no es el primer incidente entre ambos individuos, sino un problema que viene de largo. El conductor le gritó al usuario que ya se había "comido" una queja por su "puta culpa", añadiendo lo siguiente: "Ahora sí que te insulto, no como el otro día", afirmaba el conductor. Con este comentario se daba a entender que no era la primera vez que estas dos personas habían protagonizado un incidente de este tipo.