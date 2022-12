Madonna recibe fuertes críticas por su particular felicitación navideña: "¿Quién eres tú y dónde está la original?"

Madonna es conocida por sorprender a sus seguidores constantemente, y estas épocas festivas no iban a ser menos. La famosa reina del pop ha publicado en su perfil de Instagram su particular felicitación navideña, aunque a sus seguidores no parece haberle gustado mucho.

La cantante ha subido a sus redes sociales un vídeo que se divide en tres partes. En la primera de ellas aparece ella sola en un primer plano. En esta la intérprete luce una chaqueta roja y blanca junto con unos enormes aros en las orejas y un gorro de Papá Noel. En la segunda, de nuevo la cantante sale en solitario, pero esta vez es un vídeo desde arriba mostrando el sujetador de encaje que lleva.

Finalmente, en la tercera y última imagen aparece ella junto a sus hijos David, de 17 años, Mercy, de 16, Stelley Estere, ambas de 10 años. En esta todos a diferencia de David, que muestra una gran sonrisa, tienen cara seria.

Con los más de 18 millones de seguidores que Madonna acumula en su cuenta de Instagram, no es de extrañar que haya todo tip de comentarios en todas y cada una de las publicaciones de la cantante. Sin embargo, parece que en esta última los comentarios negativos han sido los más destacados. Mucho de los fans de la artista aseguraban que sentía "no reconocer" a la artista e incluso que era un vídeo "incómodo de ver".