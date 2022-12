Tamara Gorro presume orgullosa del talento innato de su hija Shaila: "Se me cae la baba"

Tamara Gorro es una madre más que orgullosa de sus pequeños. Cada paso que Shaila y Antonio dan es un motivo de celebración ara ella y no puede evitar querer compartirlo con sus seguidores.

Si bien la influencer no se encuentra pasando un buen momento personal, sus hijos consiguen sacarle más de una sonrisa de manera constante. La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, se separó recientemente de Ezequiel Garay, el padre de sus hijos, y convive a diario con una enfermedad mental que la llevó a intentar suicidarse. Por ello sus niños son "su gran salvavidas" como así ha confesado en varias ocasiones la modelo.

Su madre disfruta de ver crecer a sus pequeños, y ahora demuestra como su hija, Shaila, de siete años, promete convertirse en toda una pianista. Y es que la pequeña tiene un talento innato del que la segoviana no puede estar más orgullosa.

Tamara Gorro está muy orgullosa de su hija. tamara_gorro / INSTAGRAM

La modelo ha compartido un vídeo en el que se ve a la mayor de sus hijos tocando el piano que tienen al lado del árbol de Navidad en el salón de su casa. Shaila interpreta el clásico navideño We wish you a Merry Christmas mientras su madre aplaude y añade: "Se me cae la baba".